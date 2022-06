Vader van De Sekszusjes kijkt elke aflevering: ‘Ik vind het knap wat ze doen’

Huh, boffen?

Beffen is het likken van de vagina, bij baffen likt men de anus. Boffen is mazzel hebben dat je niet hoeft te baffen. Het is een oud grapje uit de lagere schooltijd van uw verslaggever, maar naar nu blijkt is het actueler dan ooit. De Sekszusjes Krista Arriëns en Marcelle Arriëns werken met hun video’s aan een moderne, open en eerlijke manier van seksuele voorlichting. En daar was behoefte aan, blijkt uit de kijkcijfers op YouTube en NPO3. Boft u even.

Wat doen die meiden anders dan al hun wulpse voorgangsters?

Goedele Liekens, Kim Holland, Bobbi Eden en recenter Eveline Stallaart: in hun voorlichting benaderen ze seks en seksualiteit op een voorzichtige, overwogen en ingetogen manier. Ietwat schools misschien ook wel. De Sekszusjes knallen er met hun eigen brutale bevindingen en gedurfde invalshoeken bronstig overheen. En dat slaat aan! In de allereerste online-aflevering gingen de wulpse wijfies langs een plastisch chirurg om zonder schaamte hun schaamlippen te laten beoordelen. Even later lagen ze met een spiegeltje op de juiste plek hun eigen kutje na te maken met klei...

Wat vinden De Sekszusjes van zichzelf?

‘Toen we dertien waren, maakten we al vagina- en piemelkoekjes. Nu hebben we er werk van gemaakt.’

Wat vinden wij van De Sekszusjes?

De vagina- en piemelkoek is nog lang niet op.

Aan jullie poezen kun je niet zien dat jullie zusjes zijn

Wat vinden anderen van De Sekszusjes?

FREEK ARRIËNS

seksvader

‘Naar alles wat ze maken, kijk ik. Ze zijn mijn dochters, hè? Ik vind het knap wat ze doen. Ze vullen een soort leegte op. Ze praten open over seks en seksualiteit, ook met de toevoeging van hun eigen schaamte daarover. Ik denk dat ze op een vrije manier opgevoed zijn. Er werd niet superveel over gesproken bij ons, maar dat is volgens mij ook een beetje het probleem van nu. Kinderen willen daarover liever niets van hun ouders horen en de ouders denken al gauw: het is wel goed zo. Krista en Marcelle geven aan dat ze er toch liever meer over hadden willen praten en dat is gelijk hun boodschap. Wat dat betreft zijn we misschien toch een “leerschool” geweest.’

JOËLLA ARRIËNS

het derde sekszusje

‘Waarom ik niet met mijn zussen meedoe in De Sekszusjes? Ik ben 22 en dus een stuk jonger dan zij. Ik had geen ambitie in die richting en wilde lekker mijn studie afmaken. Ik ben supertrots op mijn zussen, ze doen het echt supergoed. Ik kijk alles terug wat ze maken. Ik werk zelf in de jeugdhulpverlening en ze zeggen soms best zinnige dingen, waarvan ik denk: dat neem ik mee. Hun kracht is dat ze zo open zijn en veel over zichzelf delen. We zijn niet helemaal samen opgegroeid, want toen zij aan het puberen waren, was ik 5 jaar. Ze gingen tien jaar eerder uit huis dan ik. Maar desondanks voelen ze wel echt als mijn zussen.’

FERRI SOMOGYI

acteur

‘Kort geleden waren de beide zussen in het nieuws vanwege hun nieuwe serie. En zodra mensen in het nieuws zijn en de aandacht trekken, benader ik ze vrijwel direct voor ShoutOut. Dat is onze onderneming waarbij mensen een videoboodschap van hun favoriete BN’er kunnen bestellen. Ik kende de zusjes nog niet, maar ik ben ze gaan volgen op Instagram. Als je een beetje gaat rondvragen, blijkt dat best veel mensen hen al kennen. Volgens mij zijn wij een perfect medium voor hen, dus ik denk wel dat ze bij ons aan boord komen. Maar jullie bellen me zeker omdat jullie dachten dat ik een relatie met een van beiden heb gehad, haha. Dat is natuurlijk niet zo. Of ik hen knap vind? Ja, ze zien er goed uit.’

KIM HOLLAND

erotiekonderneemster

‘Ik volg de meiden niet echt op de voet, maar op het gebied van seks en erotiek krijg ik natuurlijk wel veel mee. Ze presenteren hun voorlichting op een manier waarop je jezelf ermee kan identificeren. Ik geef zelf ook voorlichting aan jongeren, ook op scholen, dus ik weet hoe belangrijk het is dat je je doelgroep aanspreekt met realistische voorbeelden. De zusjes praten over alles wat ze tegenkomen in hun liefdesleven en spreken daar open, eerlijk en vrij over. Ze zijn op dezelfde manier opgegroeid, maar toch beiden heel anders. Of ik weleens pornofilms heb geproduceerd met twee zusjes in de hoofdrol? Nee. Ik ben me ervan bewust dat sommige mannen weleens die fantasie hebben, maar dat soort dingen komt te dicht bij het incest-onderwerp. En daar blijven wij ver vandaan. Tweelingzusjes die hetzelfde vriendje eens delen om hem in de maling te nemen, dat heb ik weleens gehoord. Maar op film is dat wat anders. Over De Sekszusjes wil ik nog graag kwijt dat ik hoop dat ze nog succesvoller worden bij de NPO, want steeds meer jongeren komen dan op de juiste manier met seks in aanraking.’

LENNART VAN DER MEULEN

algemeen directeur VPRO

‘De Sekszusjes passen bij ons in een heel lange traditie van jeugdprogrammering. Ik vind het leuk dat de vormen van Kreatief met Kurk en Wim T. Schippers terugkeren en dat makers daarvoor ook nog steeds naar de VPRO komen; nu dus ook die meiden, die volwassen televisie voor de jeugd maken. Ik geloof dat er weinig kritiek op hen is, zelfs Angela de Jong was positief; toen werd er hier gezegd dat de vlag uit kon. In een tijd waarin het ook op scholen hartstikke ingewikkeld is om over seksualiteit te praten, helpt het als je een goede vorm vindt om voorlichting in te gieten. Krista en Marcelle zijn aardige, een beetje schuchtere zussen. Dat maakt het leuk als je ze ziet praten: soms is het zeer expliciet in zijn vorm, dan weer erg schuchter in een gesprek.’