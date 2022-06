Ja, hallo? Spreek ik met de heer Rutte? Momentje hoor, want de intercom van uw Torentje doet raar. Hier Henk. Wat zegt u? Nee, Henk. Uit Appingedam. Zeg, luister eens. Ik hoorde u zeggen dat de oorlog in Oekraïne ook de onze is. Nou, wat mij betreft heeft u helemaal gelijk. Het is net als met corona: de samenleving is zelf verantwoordelijk. Al die Nederlanders die denken dat een ander het wel even voor hen oplost, ik heb daar zo’n hekel aan. Dus hier ben ik om mijn steentje bij te dragen. Ik heb niet voor niets zo’n Oekraïens vlaggetje op mijn Twitter-profiel.

Mijn voorkeur gaat uit naar de functie van sniper. American Sniper, kent u die film? Dus dan moet er wel iemand mee als mijn spotter. Die hoeft dan geen verrekijker bij zich te hebben, gewoon een iPhone is voldoende. Zodat de mensen thuis op Twitter kunnen zien hoe ik in slow motion Russen van hun tank schiet. En dat ze me dan Henk, the Dutch sniper from Appingedam noemen.

Verder heb ik nog een offensief plannetje voor uw minister van Defensie. Dat wijfie dat het verschil niet weet tussen een sergeant en een majoor. Vertel haar maar dat we dan misschien geen tanks meer hebben, maar wél heel veel trekkers van de Farmers Defence Force. Die kunnen Poetin dan thuis opzoeken.

Wat zegt u? Ja, ik heb ervaring. Opgedaan bij Samen Ten Strijde ’39. Nee, geen bataljon, maar de voetbalclub van Appingedam-Noord. Ik speel daar elke zaterdag in het achtste. Als voorstopper. Schoffel ik iedereen die binnen de zestien komt onder de grasmat. Voetbal is oorlog, hè. Bij ons komt zó vaak een brancard het veld op. En onder voetballers bestaat een erecode, net als onder soldaten: dat je jezelf opoffert voor het team. En wij kennen ook linies, hè.

Dus dan zeg ik: de dood of de gladiolen, meneer Rutte. Beter in de bloei van mijn leven sneuvelen, dan al dat aanmodderen in vredestijd, met al die hoge gasprijzen en zo. Wie heeft daar nou iets aan, toch? Dus mocht ik vallen voor het vaderland, dan graag de glorieuze Nederlandse driekleur over mijn kist. En het zou fijn zijn als uw kabinet dan de erewacht vormt. Met Ernst Kuipers voorop, graag. Die heeft daar de juiste kop voor; wordt het verdriet goed gevoeld.

Ja, dat zal haar leren, het kutwijf. Wat zegt u? Nee, mijn ex-vrouw. Komt ze er eindelijk eens achter wat ze mist. Dus de sneuvelbereidheid is er, meneer Rutte. Misschien wel lullig voor onze Delano, want die is pas zes. Maar dan kan hij later, als hij voor Barcelona speelt, na elk door hem gescoord doelpunt een zoen op zijn wijs- en middelvinger drukken en dan naar de wolken wijzen. Voor papa, snapt u wel? Iedereen zal weten wie ik ben. Goddomme, meneer Rutte. Moet ik toch weer janken.

