Nieuwe Revu 27 is nu uit!

Hij was maar een clown

Journalist Steven Derix duikt in het leven van de Oekraïense president Zelensky. Over hoe een acteur en komiek oog in oog kwam te staan met de oorlogszucht van Poetin.

Kierewiede-wiedewiet

Nederland was in 1972 het eerste land ter wereld waar het gebruik van softdrugs werd gedoogd. Vijftig jaar later zijn we die voortrekkersrol allang kwijt. Thailand is het nieuwste lid van de club landen die marihuana hebben gelegaliseerd. En waar de handel bij ons nog in criminele handen is, pompende legalisatielanden serieus geld in hun bloeiende cannabisindustrie. Een rondje langs de wietvelden.

‘Ik wil geen slaaf worden van mijn eigen lifestyle’

Rapper Diggy Dex (42) kan met enige zekerheid stellen dat hij niet de guy is voor een affaire. Maar hij snapt best dat veel andere mensen in het artiestenwereldje keihard voor de bijl gaan.‘De sfeer is uitgelaten, iedereen is vrolijk, er is vaak drank. Het is een soort snelkookpan waarin alles voor handen is; drank, drugs, vrouwen. Ik vind mezelf best gedisciplineerd dat ik daar niet aan toegeef.’

Beter, best, Bale

Een van de steracteurs in Thor: Love and Thunder (vanaf deze week in de bios) is Christian Bale. Die ooit met zijn rol in American Psycho de engste psychopaat in de filmgeschiedenis neerzette. De man achter Patrick Bateman is minder moordlustig, maar minstens zo doorgeslagen op acteergebied. Niemand in Hollywood die zo ver gaat voor de ultieme vertolking van een rol. ‘Als je zo mager bent dat je nauwelijks een trap op kunt lopen, ben je helemaal één met je gedachten.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het EK dat de Oranje Leeuwinnen in 2017 wonnen en over het Marengo-proces. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.