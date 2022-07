Diggy Dex sluit niet uit dat er ooit een affaire boven komt drijven: ‘Kan altijd gebeuren’

Je zult behoorlijk wat fanmail ontvangen. Wat is het gekste verzoek dat je ooit hebt gekregen?

‘Dat varieert van reacties als: “Je nummer greep me” tot verzoekjes om op te treden op een brui- loft of uitvaart. Na een show sta ik soms bij de merchandise en dan komen er ook weleens vrouwen op me af: “Hoi, er is straks nog een feestje, ga je mee?” En als ik dan vraag waar dat feestje dan is, zeggen ze: “Gewoon, bij mij thuis.” Het wordt op een presenteerblaadje aan- geboden. En als het een mooie vrouw is, denk ik heus weleens: jeetjemina, in another life had dit gekund. Maar ik heb wel altijd gelijk Dagmar en de kinderen in mijn achterhoofd.’

Hoe groot is de kans dat er een affaire van jou boven komt drijven, wat in het huidige juicetijdperk aan de lopende band gebeurt?

‘Die is vrij klein. Ik ben van mening dat het altijd kan gebeuren, maar ik kan met zekerheid stellen dat ik niet de guy ben voor een affaire. Het kan de beste overkomen, dus het zou voor mij echt niet het einde van de relatie zijn als Dagmar een keer een scheve schaats zou rijden. Maar als je dat stelselmatig doet, wat voel je dan nog voor je partner?’

Hoe kijk je naar de rits tv-sterren die de laatste tijd in diskrediet zijn geraakt?

Ik vind het een complexe situatie. Als je in de muziekwereld werkt, dan gebeurt dat vaak onder leuke omstandigheden. De sfeer is uitgelaten, iedereen is vrolijk, er is vaak drank. Het is een soort snelkookpan waarin alles voorhanden is: drank, drugs, vrouwen. Ondertussen staan veel artiesten toch onder een heleboel druk, waardoor het vaak de makkelijkste escaperoute is. Van de zijlijn is het makkelijk oordelen, maar ik snap wel dat mensen op sommige momenten de fout ingaan. Ik vind mezelf best gedisciplineerd dat ik er niet aan toegeef.’

Wat ik heel leuk zou vinden, is om een tweede huisje in Frankrijk te hebben. Ik ben van kleins af aan in Frankrijk op vakantie geweest met mijn ouders en doe nu hetzelfde met mijn kinderen