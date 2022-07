Drie redenen om toch een SUV te nemen

Veel ruimte

De SUV is een praktisch voertuig voorzien van handige functionaliteiten. Zo kunnen de bumpers tegen een stootje, kun je de achterbank doorgaans neerklappen, is de auto voorzien van een vijfde deur en wielkastbescherming. SUV's zijn over het algemeen breder en hoger dan stationwagens, waardoor er meer ruimte is per passagier en je niet snel je hoofd stoot. Dit draagt bij aan het ruimtelijke gevoel en geeft een ontspannen rijbeleving. Doordat de SUV hoger op zijn wielen staat dan de standaard personenauto, profiteer je van een hoge instap en hoge zitpositie. Dit geeft meer overzicht op het verkeer. Met private lease rijd je een luxe SUV voor een vast maandbedrag. Zo weet je precies wat jij kwijt bent aan je nieuwe auto. Ook tweedehands SUV's zijn te rijden via private lease.

Stoere uitstraling

De brede wielkast, dikke bumpers en verhoogde bodemvrijheid geeft de SUV een stoere en robuuste uitstraling. Kies voor grotere wielen onder je auto om de look helemaal af te maken. De SUV stond vroeger bekend als terreinwagen of 4x4. Waar de aandacht vroeger vooral uitging naar een duurzame en stevige auto die juist buiten de gebaande paden goed reed, is de focus tegenwoordig verschoven naar meer luxe. Van binnen zijn de SUV's dus van alle gemakken voorzien en ook rijden ze comfortabel op de weg. Wat overblijft van het verleden als offroader is de stoere uitstraling en de vele ruimte.

Ruime keuze aan merken en modellen

De SUV is er in allerlei vormen en maten. Zo is er een compacte SUV die uitermate geschikt is als stadsauto of auto voor woon-werkverkeer. Heb je een groot gezin? Of neem je al jouw surfspullen mee in de auto? Dan ga je voor een ruime fullsize SUV of crossover. Door de groeiende populariteit van de SUV komen er ook steeds meer SUV's beschikbaar op de occasionsmarkt. Of wat dacht je van een elektrische SUV? Zeker als je een grote SUV aanschaft, is het verbruik van je auto flink, waardoor je veel kunt besparen op de benzinekosten door voor een elektrisch exemplaar te gaan. De verwachting is dat de brandstofprijzen voorlopig hoog blijven, waardoor elektrisch rijden voor steeds meer mensen interessant wordt. Niet alleen vanuit de particuliere vraag, maar ook de zakelijke markt trekt steeds meer richting de elektrische SUV. Ben jij snel de carrièreladder aan het beklimmen? Dan kun je misschien via je werkgever een dikke SUV rijden.

