Festival van Bas Smit werd een fiasco: ‘Half 10 was alle wijn al op. Helemaal kut’

Er gaat geen week voorbij dat Bas Smit het nieuws niet haalt. Wat nu weer?

Hij is nogal een hyperactief baasje en op allerlei fronten aan het ondernemen. Omdat hij zich niet specialiseert op één vakgebied, maar zich op allerlei terreinen begeeft, is hij nergens een uitblinker in, maar kan hij wel van alles een beetje. Dat er bij het organiseren van een groot muziekevenement echter iets meer komt kijken dan dat beetje, daar is Smit inmiddels achter. Samen met zijn meissie Nicolette van Dam was hij de drijvende kracht achter het festival The Best Of De Amsterdamse Zomer, een spektakel in het Olympisch Stadion dat een volksfeest had moeten worden.

Dat werd het niet?

Nou, neuh. Vooral op de eerste avond draaide het volgens velen amateuristisch georganiseerde evenement uit op een fiasco. De reacties op Twitter, Instagram en Facebook waren vernietigend. Een greep uit het assortiment aan ontevreden ervaringen, ongenuanceerde scheldkanonnades, verontwaardigde oneliners en dikke missers? De kaartjes waren rond de €70,00 per stuk en volgens velen veel te duur. Net als de drank: 7 euro voor een biertje en voor een flesje van 0,75l wijn moest €26,50 worden afgetikt. Tenminste, toen er überhaupt nog drank wás. Want de wijn bleek ’s avonds op. Ja, je leest het goed: een festival waar de drank op is. Dat is zoiets als Ajax-Feyenoord zonder bal uitspelen of eh, naar een zwembad gaan zonder water, een dierentuin zonder beesten of alleen lege krukken achter de ramen op de Wallen. ‘Wat een fucking aanfluiting,’ scheldt iemand op sociale media. ‘Er was werkelijk NIKS goed geregeld. Schaam je rot, dit helemaal hypen en dan zo je bezoekers in de shit zetten.’ Ook was er stevige kritiek op niet-werkende pinautomaten en de organisatie rondom die ene uitgang, waar 25.000 man zich na afloop doorheen moesten wurmen.

Wat vindt Bas Smit van zichzelf?

‘Ik ben geen Quote-500 ondernemer, maar wel een blije.’

Wat vinden wij van Bas Smit?

De tegemoetkoming voor de gedupeerden met gratis festivalkaartjes is een prima gebaar. Zij blij, Bas blij, iedereen blij.

‘Het belangrijkste ingrediënt van een festival was op: de drank! Het werd één grote flop’

Wat vinden anderen van Bas Smit?

NICOLETTE VAN DAM

de vrouw van

In Kek Mama: ‘Mijn man Bas en ik komen beiden uit een ondernemersgezin; ons werk is verweven met ons leven, het ís ons leven. Onze meiden zijn zodoende ook echte ondernemerskinderen. Bas en ik zijn echt maatjes en doorzien elkaar goed. Hij wordt stiller als hij erg moe is – voor mij een teken om hem te steunen. En als ik er even doorheen zit, vangt hij mij op. We zijn een goed team, zowel privé als zakelijk, ondanks het gezegde: met familie moet je niet handelen, maar wandelen. Ik werk juist samen met mijn man, broer en beste vriendin die ik als mijn zus beschouw. Voor mij werkt dat.’

JOHN EWBANK

vriend

‘Bas is ad rem, hij is gewoon mega ad rem. Bovendien is hij heel snel en op een erg leuke manier geestig. Of zijn humor hem helpt in zijn ondernemerschap? Ehm, ik heb geen zin in een heel interview, want ik doe even geen pers. Mail anders je vraag even, want ik heb eigenlijk een totale persstop. Je overvalt me hier een beetje mee. Hoe ik onze relatie zou omschrijven, vrienden of zakenpartners? We zijn eerder vrienden dan zakenpartners.’

LEON VERDONSCHOT

columnist

Eerder in Nieuwe Revu: ‘Beste Bas Smit, ik zie je de laatste jaren weleens langskomen op sociale media, in filmpjes die eigenlijk altijd hetzelfde zijn: jij lacht keihard en hysterisch, met je mond wijd open, zodat we ook zonder geluid, op ruime afstand van onze telefoon, zien dat je lacht. Waaróm is niet altijd duidelijk, wel duidelijk is dat het daar ook niet om gaat: het gaat om jou. Ik heb een zwak voor mensen die veel lachen, maar dankzij jou weet ik: kennelijk zijn er uitzonderingen. Het is misschien de aard van die lach: te manisch, gemaakt. Alsof het domme neefje van Mark Rutte The Joker nadoet.’

JANNEKE VAN DER HORST

columnist

In De Shitshow-podcast: ‘Ik heb zelden zoveel onnozelheid en onschuld in een man gezien. De hele dag bezig met een dansje en ook een kleedkamer afgehuurd om dat dansje precies te laten lijken op een ander filmpje. Heel erg druk mee. Ik zag er heel veel onnozelheid en onschuld in. Ik dacht daarna wel: Bas Smit bashen is bijna een beetje alsof je een peuter bekritiseert om z’n tekening. Er zit niet veel goeds bij, maar ook niet veel slechts.’

@LINZIEBRUGH

Boze Twitteraar

‘Langer naar de bar gekeken dan naar het podium. En velen met mij. Ben je een uur verder en krijg je lauw drinken! Half 10 was alle wijn al op. Helemaal kut... En dat voor veel geld!’

@MAURICETWITT3RS

Boze Twitteraar

‘Als ik om me heen hoor en lees, was het een fiasco, een zooitje. Kortom georganiseerd door een amateur. Als het zeker niet de verwachting heeft gecreëerd, mag men minstens 50 tot 80 procent van de toegangsprijs terugverwachten. Een product dat niet bevalt, breng je toch ook terug.’

@DUNK_058

Boze Instagrammer

‘De #amsterdamsezomer is het Nederlandse Fyre festival... Gewone bezoekers konden de tyfus krijgen, voor de bevriende vips was alles pérfect geregeld want ja, de schijn moet wel hoog blijven...’

@_____FEMKE

Boze bezoeker

Op Instagram: ‘Te kort drank, lauwe drank, onveilige trap, onveilig wegkomen uit stadion, hoge prijzen, lekkende wc’s, geen goed zicht op podium.’

@XSAMMANTHA

Boze bezoeker

Op Instagram: ‘Organisatorische puinhoop, waar op het einde nog overleg moet plaatsvinden omdat het nog niet bekend is waar de uitgang is.’

@JACQSPICS

Boze bezoeker

Op Instagram: ‘Er was wel meer mis dan een tekort aan personeel. Het was gevaarlijk door de idiote looproutes en de gammele steigertrappen. 25k mensen die door een kleine uitgang geperst werden, de weg op. De prijzen waren krankzinnig hoog. Drank op. Sanitair was ongelooflijk ranzig en ga zo maar door. Het voelde als een deceptie.’