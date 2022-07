Inbraak en diefstal komt te vaak voor, ben jij goed verzekerd?

Waar heb je recht op bij een woninginbraak?

Zeker in sommige grotere steden heb je sneller en vaker met woninginbraak te maken. Wat als het jou overkomt? Als je slachtoffer bent van diefstal na inbraak dan kun je beroep doen op je Inboedelverzekering. Deze verzekering dekt zowel schade door inbraak als door diefstal. Ook schade door een poging tot diefstal of inbraak is verzekerd.

Wil je inbraakschade melden bij je verzekeraar? De meeste verzekeraars verplichten je dan om aangifte te doen. Dit om fraude te voorkomen. De politie start vervolgens een onderzoek naar de daders.

Kijk naar het aantal woninginbraken bij jou in de stad en verzeker jezelf tegen inbraken.

Hoe zit het met diefstal uit een auto?

Diefstal van spullen uit een auto valt vaak niet onder je inboedelverzekering. Bij sommige verzekeraars moet je hiervoor de aanvullende buitenshuisdekking afsluiten. Mocht je deze extra dekking hebben dan kun je de schade wel verhalen op je inboedelverzekering.

Vaak geldt hier een maximale vergoeding van gemiddeld €250 tot €1000. De spullen moeten wel buiten het zicht waren opgeborgen. En je moet kunnen aantonen dat er sprake was van braak.

Je kunt natuurlijk ook kijken wat er te verhalen valt op je autoverzekering. Wat je vergoed krijgt hangt af van de dekking van je autoverzekering. De meeste autoverzekeringen met beperkt casco dekking vergoeden een standaardbedrag voor accessoires. De maximale vergoeding verschilt enorm en ligt tussen de €500 en €3500.

De meeste allrisk dekkingen vergoeden accessoires tot een bedrag van €500 tot €5000. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Niet alle verzekeraars geven een standaarddekking voor accessoires bij beperkt en volledig casco. Daarom is het erg belangrijk de voorwaardes te lezen. Kies je dekking zorgvuldig en kijk naar je persoonlijke behoeftes.

Hoe ben je beter verzekerd?

Je kunt zelf actief je eigendommen beschermen door een alarmsysteem te nemen. Een bijkomstig voordeel is dat je met deze extra bescherming korting kan krijgen bij jouw verzekeraar. Doordat er minder kans is op inbraak bij het installeren van een alarmsysteem, is er minder risico voor de verzekeraar.

Hoeveel korting dit kan opleveren hangt af van een aantal factoren. Denk hierbij aan; woonplaats, type woning (losstaand of aanliggend), soort woning (vakantiehuis of hoofdverblijf) en dekking van je verzekering.