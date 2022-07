‘Een nieuw dieptepunt: onze eerste officiële Nederlandse blokkeerburgemeester’

Beste CDA-burgemeester Ellen Nauta van Goor,

In januari 2021 keken we in Nederland naar het nieuws, en zagen de grote finale van vier jaar Trump: een poging tot een staatsgreep, aangemoedigd door de man die zelf vier jaar in het Witte Huis had gezeten.

In juli van het jaar erna is een blik in eigen land voldoende om van de ene verbijstering in de volgende ontzetting te vallen. Dan zie je bijvoorbeeld ex-FvD’er Eva Vlaardingerbroek op Fox News (de enige zender in de VS die de hoorzittingen over de Capitool-bestorming niet live uitzendt) met een boerenzakdoek rond haar nek geknoopt uitleggen dat het Nederlandse systeem zich laat samenvatten in één woord: ‘communisme’.

Of dan zap je verder en zie je Thierry Baudet aan het woord in de Tweede Kamer, in dezelfde week dat Russische raketten neervallen in woonwijken in het zuiden van Oekraïne, dezelfde week waarin het Moskouse gemeenteraadslid Aleksej Gorinov tot zeven jaar in een strafkolonie werd veroordeeld omdat hij de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne een oorlog noemde. En dan hoor je Baudet zeggen over Poetin, de leider van de regering die het Nederlandse onderzoek naar de moord op 196 landgenoten in de MH17 door een Russische Buk-raket ‘een schijnvertoning’ noemt: ‘Ik denk dat hij het goed doet. Ik denk dat het een van de beste leiders is, zeg maar, van de Europese wereld die we nu hebben. Hij staat voor zijn land.’

Dan zap je opnieuw verder, en zie je boze boeren het bedrijf Schouten Food in Goor blokkeren. Dat bedrijf maakt vleesvervangers. Waarom boeren dat bedrijf blokkeerden? Allereerst omdat Schouten familie zou zijn van Carola Schouten, voormalig minister van Landbouw. Die zin moest ik ook twee keer lezen: protesteren tegen de famílie van een vórige minister van Landbouw. Je moet er maar tijd voor hebben, het zo ver zoeken. De grap was: directeur Peter Schouten bleek wel een naamgenoot, maar geen familie. Maar ook feiten kun je blokkeren. De belangrijkste reden van de blokkade was dat het bedrijf op hun site de bezwaren tegen vlees vermeldt. Althans, een deel, want het grootste bezwaar (het doden van dieren na een ellendig leven) staat er niet eens op. Die site moet worden aangepast, eisten de boeren. Het woord ‘cancelcultuur’ wordt te pas en te onpas gebruikt, maar dit is pas het ware cancellen: als agrariër een andere agrariër met een blokkade dwingen zijn website aan te passen, omdat die tekst erop je niet aanstaat. Het lijkt wel communisme, zou Eva Vlaardingerbroek zeggen, als dat haar uitkwam.

Er is natuurlijk maar één remedie tegen al deze vijanden van de vrije samenleving en de feiten, en dat is er nooit voor buigen. Daar heb je politici en bestuurders met een ruggengraat voor nodig.

Helaas heeft de gemeente Goor niet zo’n bestuurder, maar u, een laffe kwezel die het niet onaanvaardbaar vindt dat in haar gemeente een bedrijf wordt geblokkeerd, gechanteerd en geïntimideerd. Nee, u ging langs en concludeerde dat de sfeer ‘gemoedelijk’ was. Een gemoedelijke blokkade: wauw. Die onthou ik, voor naast de gezellige vechtpartij en knusse bedreiging. Vervolgens tekende u ter plekke een petitie van de blokkeerboeren tegen de opdracht van bemiddelaar Remkes. Waarmee u feitelijk een deelnemer aan de blokkade werd. Een nieuw dieptepunt: onze eerste officiële Nederlandse blokkeerburgemeester.

