WhatsApp-fraude herkennen en voorkomen? Zo doe je dat!

Het komt gelukkig steeds minder vaak voor. Maar criminelen gaan nog steeds geraffineerd te werk op WhatsApp. Met slimme trucjes weten ze hun slachtoffers veel geld te ontfutselen...

Zo herken jij Whatsapp-fraude

Misschien heb je hier wel eens van gehoord: mensen die zich via Whatsapp voordoen als een vriend of familielid. Deze oplichters nemen contact met je op via een vaak nieuw en onbekend telefoonnummer. Ze zijn bijvoorbeeld hun smartphone kwijt of hij is kapot, of ze hebben hun simkaart in een andere telefoon gestopt en zijn daardoor alle contacten die hier op stonden kwijtgeraakt. Je krijgt een bericht dat ze snel geld nodig hebben.

Om het geloofwaardiger te maken, zoeken criminelen soms een foto van jouw vriend of familielid via social media en gebruiken deze als profielfoto op WhatsApp. Sommige criminelen verdiepen zich zelfs in de social media van hun slachtoffers, zodat ze hun taalgebruik kunnen imiteren en je vertrouwen kunnen winnen.

Heb je een berichtje gekregen dat hierop lijkt? Grote kans dat dit berichtje niet van jouw dierbare is maar van een onbekende. Vertrouw je het niet? Bel dan het nummer van de persoon die jou een berichtje stuurt op. Het nummer is vaak niet te bereiken, of de oplichter maakt je in de chat met smoezen wijs dat hij niet gebeld kan worden.

Bel ook naar het echte nummer van jouw dierbare en vraag of hij of zij dit bericht heeft gestuurd. Verder kun je ter controle persoonlijke vragen stellen die alleen jouw dierbare kan beantwoorden.

Op deze manier voorkom je online oplichterij

Er zijn verschillende manieren om de kans kleiner te maken dat je met Whatsapp-fraude te maken krijgt. Wij lichten er twee voor je uit.

Tip 1) Geef nooit zomaar verificatie- of registratiecodes af

Cybercriminelen kunnen je ook benaderen met de vraag of je een eerder ontvangen code door wilt sturen. Meestal gaat het om een verificatie- of registratiecode. Ga hier niet op in, want oplichters gebruiken deze code om binnen te dringen in je telefoon. Als jij ze een verificatiecode- of registratiecode geeft, kunnen ze in hun eigen telefoon het nummer in Whatsapp veranderen in jouw telefoonnummer.

Tip 2) Scherm je profielen af

Fraudeurs komen aan telefoonnummers via bijvoorbeeld Marktplaats en social media. Scherm je profielen dus af en maak je telefoonnummer niet openbaar als je een advertentie op Marktplaats zet. Scherm ook je contacten op social media af voor de buitenwereld. Behalve jouw informatie, kunnen ook hun namen, onderlinge chats en informatie over familie en vrienden worden gebruikt voor oplichting. Lees hier handige tips om je profielen af te schermen.

Door online oplichterij te herkennen en voorzorgsmaatregelen te treffen, wordt de kans kleiner dat je hiermee te maken krijgt. Stel ook anderen, zoals jouw (groot)ouders, op de hoogte van deze vorm van fraude. Wordt jij - of een dierbare - onverhoopt toch slachtoffer? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Zo kan de oplichter wellicht (sneller) worden opgepakt en Whatsapp-fraude vaker worden voorkomen.

