Een ondergewaardeerde factor in het succes van Team Jumbo-Visma, de geavanceerde wielerkleding van AGU

De wielerzomer is er een voor de geschiedenisboeken. Er stond dan weliswaar geen Nederlander op het podium tijdens de aankomst van de Tour De France in Parijs, maar het podium was rijkelijk gevuld met rijders van het Hollandse Team Jumbo-Visma. De ploeg nam niet alleen de gele, de groene, en de bolletjestrui mee naar huis, maar ook nog eens zes etappezeges. In het moderne wielrennen kan dit dan ook beschreven worden als een buitenaardse prestatie. Dit was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder alle tijd en energie die er in deze ploeg gestoken is. Omdat je waarschijnlijk al veel over de trainers, de fietsen en de leden van het team gelezen hebt, willen we je in deze blog meenemen in een ander onderdeel van dit succes team, de wielerkleding!

Waarom is goede wielerkleding zo belangrijk?

Wielrennen is een sport waarin de kleinste details van groot belang kunnen zijn. Dit komt omdat dit een sport is waarin men echt het maximale van een sporter vraagt. De ene etappe koerst men kilometerslang met een hellingspercentage van 10% een berg op, en een etappe later trotseren ze weer de kasseien in Noord-Frankrijk. Dit verschil in wegdek, gecombineerd met de hoogteverschillen en de grote variatie in temperaturen maakt de Tour De France een echte uitputtingsslag. Dit geldt niet alleen voor de renners zelfs, maar ook zeker voor de fiets en de wielerkleding die de fietsers dragen. Alleen als al deze factoren op een perfecte manier met elkaar in balans zijn maakt een renner de meeste kans op een succesverhaal in de Tour De France.

De wielerkleding van Team Jumbo-Visma

Uit het succesverhaal van Team Jumbo-Visma deze Tour De France valt zeker te concluderen dat het team alle factoren perfect in balans had. Het team was perfect samengesteld, de fietsen waren optimaal en ook de AGU Jumbo-Visma fietskleding heeft haar dienst zeker gedaan. Nu zul je waarschijnlijk denken, maakt de kleding die je draagt echt zoveel verschil? Deze vraag kan volmondig met ja beantwoord worden. Goede fietskleding kan namelijk het verschil maken tussen winst en verlies. De wielerkleding onderscheidt zich door de techniek in het shirt. Deze techniek zorgt ervoor dat de renners zowel bergop als bergaf niet oververhit of onderkoeld raakten. De wielerkleding helpt dus bij de temperatuurregulatie van de wielrenners. Daarnaast zijn de shirts voorzien van speciale UV-werende stof. Deze stof zorgt ervoor dat renners veel minder last van de eventuele zonnestralen op de huid zullen ervaren.