Mijn zoon kijkt zijn ogen uit in het subtropisch zwemparadijs. Wat voor hem een paradijs is, is voor mij Dantes hel. En deze hel kent meer lagen dan duur toiletpapier. Overal drijven pleisters met Disney-figuren erop en in het bubbelbad zit een veertiger met een zojuist opengesprongen steenpuist. De ranzigheid stroomt uit zijn lijkwitte schouder. Het bloed en de pus komen samen en vormen een soort klonterige cocktailsaus.

Mijn zoon staat in de rij voor de glijbaan. Drie jongens die achter hem staan, geven hem een duwtje en dringen voor. Het langste jongetje van de drie heeft gisteravond nog met ons meegegeten. Hij hielp mee met de afwas. Jonas was een beleefde jongen. Zijn ouders werken voor een kerk in het zuiden van Drenthe.

‘Wat gebeurde daar net nou allemaal?’ vraag ik, terwijl ik twee patatjes met mayonaise op een tuintafel neerzet. De tuintafel staat binnen in het zwemparadijs. Ik hoop dat de ouders van deze tuintafel alsnog trots op hem zijn.

‘Jonas deed opeens heel onaardig. Net of hij iemand anders was.’

‘Ik heb dat nooit begrepen. Hoe jongens en mannen plotseling veranderen als ze deel uit maken van een groep. Als ze samen zijn geklonterd, lijkt de empathie razendsnel te verdwijnen.’

‘Wat is empathie, pap?’

‘Dat is een ander woord voor inlevingsvermogen. In groepsverband verdwijnt het vermogen om in te kunnen leven en ontstaat er kennelijk een nietsontziende drang om uit te leven.’

‘Ik heb Jonas twee Pokémon-kaarten gegeven. Ik dacht dat we vrienden waren. Zal ik ze terug gaan vragen?’ vraagt mijn zoon. Op zijn bovenlip ligt een dunne mayonaisesnor.

Ik twijfel. Jongens zullen altijd klootzakken blijven. Ze zijn het al duizenden jaren en ze zullen het nog duizenden jaren blijven. Je hoeft alleen maar naar het nieuws te kijken. Jongens worden mannen en klootzakken blijven klootzakken. Ook ik. In groepsverband lijkt er een soort onaantastbaarheidsgevoel te ontstaan. Op de tractor of op de universiteit. Het maakt niets uit. In groepsverband dwing je als man alleen respect af met onversneden onnadenkendheid. Met kwetsen of met vernielen. Met vrouwonvriendelijkheden en met vuur.

Op de allerlaatste vakantie van mijn vader stonden hij en ik samen op een Frans strand. Kinderen hadden die dag zo’n tien zandkastelen gebouwd. Toen de kinderen sliepen en de jongens naar buiten kwamen, zagen we de bui al hangen. De jongens wezen maniakaal lachend naar de bouwwerken. En toen eentje begon te stampen, kon de rest niet achterblijven. Die nacht hebben mijn doodzieke vader en ik tien zandkastelen gebouwd.

‘Ik ga die Pokémon-kaarten terugvragen, pap. Ik ben niet bang,’ zegt mijn zoon voordat hij in de richting van de glijbaan rent.

Ik weet niet wat voor man mijn zoon gaat worden, maar ik hoop de liefste klootzak. Ik hoop dat hij zichzelf zal blijven op de momenten dat het makkelijker is om iemand anders te worden. Ik hoop dat hij blijft blussen op het moment dat hij inziet dat zijn plantenspuit het niet van de vlammen gaat winnen. En ik hoop dat hij de man zal worden die gewoon naar een zandkasteel kan kijken.

