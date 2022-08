Nieuwe Revu 31 is nu uit!

Verslaafd aan het pluche

Sinds deze week is Mark Rutte onze langstzittende premier ever. Prominenten uit de politiek en de journalistiek maken de balans op. ‘Hij heeft regelrecht tegen het volk gelogen.

Boksende bad boy Jake Paul

De statistieken van de boksende beroemdheid Jake Paul liegen er niet om: vijf keer winst, nul keer verlies. Toch is hij met afstand de meest gehate sporter van Amerika en daar zijn nogal wat redenen voor. ‘Fuck Jake Paul! Fuck Jake Paul!’

Festival uit de losse pols: Sleazefest

Op 5 augustus barst op het strand van IJmuiden Nederlands vuigste rock-’n-roll-feest weer los: Sleazefest. Tot ver na het ochtendgloren rockabilly, garagerock, exotica, strippers en heel veel bier. Om twintig jaar sleazen te vieren, zocht organisator Björn Ottenheim de beste foto’s bij elkaar en probeert de bijbehorende herinneringen boven water te krijgen. ‘Het is breder dan alleen de muziek, het is een way of life.

‘Speel nooit een rol die niet bij je past’

‘Joepie de poepie’ en ‘grote grijze geitenbreier’ zijn iconische kreten uit De film van Ome Willem die nu zelfs opgenomen worden in de nieuwe Dikke van Dale. Terwijl de laatste uitzending van deze tv-kindershow uit 1989 stamt. Revu ging op audiëntie bij Edwin Rutten (79), die als Ome Willem nog steeds onverwoestbaar populair is.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over Breda Drijft en over Marilyn Monroe. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.