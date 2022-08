Wie is Jake Paul, de boksende bad boy?

De meeste gehate sporter van Amerika ligt in een ziekenhuisbed en het gaat duidelijk slecht met hem. Profbokser/socialemedia-ster Jake Paul draagt een pyjama en zegt tegen een man met een camera: ‘Ik heb een ongeluk gehad en brak mijn rug.’

Hij kijkt op, lijkt in paniek en verheft zijn stem:

‘HET IS GEBROKEN! VERPLEEGSTER!!’ Er komt een dame in een sexy pakje binnen. Ze vraagt de patiënt wat er aan de hand is, Jake Paul schreeuwt: ‘MEER MORFINE! Ah, het doet pijn!

DOE IETS!’

Jake Paul richt zich ineens op, hij lijkt miraculeus hersteld en kijkt woest de camera in: ‘Ik heb mijn rug gebroken omdat ik de promotie van al mijn bokswedstrijden op mijn rug draag. Mijn tegenstanders kunnen nog geen pen aan een schrijver verkopen!!!’

Jake Paul deelde het filmpje op zijn socialemedia-accounts. Effectievere promotie voor een wedstrijd als profbokser kan niet worden gegeven: hij heeft 20,2 miljoen volgers op Instagram en meer dan vier miljoen volgers op Twitter. Tiktok: meer dan zestien miljoen volgers. Zijn filmpjes op zijn eigen Youtube-kanaal zijn in totaal zeven miljard keer bekeken. Volgens een journalist is hij alleen al door zijn ‘popster-achtige fanbase een dominerende factor in het boksen’. Door die populariteit op sociale media heeft hij een ‘nooit eerder vertoond leger van boksfans gecreëerd’.

‘Zijn verdienmodel: beetje provoceren, ruzie zoeken, gekke dingen roepen. Hij noemde corona maar weer eens een hoax en prees Trump.’

The Problem Child

Jake Paul is 25 jaar. Hij heeft blond haar, blauwe ogen en draagt een baardje. Zijn wimpers zijn lang en krullend, zijn lach is minzaam en sarcastisch. Op zijn lichaam staan holle frasen en lelijke symbolen getatoeëerd, in een oor zit een gouden ring. Hij trainde de laatste jaren hard en fanatiek en heeft het lichaam van een bodybuilder. Volgens een journalist die een profiel over hem schreef, leidt hij een ‘absurd leven vol occasionele triomfen en frequente debacles’. Zijn bekendste bijnaam: The Problem Child. Zijn helpers en hij worden Team Problem Child genoemd en de mensen uit zijn entourage ‘Jake Paulers’. Jake Paulhaters gebruiken die term ook. He’s such a Jake Pauler betekent: hij is een talentloze idioot en een schreeuwerige aansteller.

The Problem Child houdt van dit soort beledigingen. Hij bestudeert altijd goed wat er nodig is om relevant te blijven en past daar zijn gedrag op aan. Zijn zakenmodel volgens een Amerikaanse journalist: Being Jake Paul. Hij past die methode ook toe in de vechtsportwereld en daardoor heeft hij meer haters dan fans. Het is als bokser lucratief een bad boy te zijn en The Problem Child is volgens een criticus zo gehaat dat tienduizenden mensen een hoog pay-per-viewbedrag willen betalen ‘om Jake Paul eindelijk bewusteloos te zien worden geramd’. Hij gaat soms kijken naar Ultimate Fighting-gevechten in Florida en andere staten. Toeschouwers zien hem dan binnenkomen met zijn entourage en schreeuwen: ‘Fuck Jake Paul!’

Het probleemkind met de blonde haartjes en de grote mond kwam de afgelopen weken weer dagelijks negatief in de publiciteit. Het is nu eenmaal zijn verdienmodel: beetje provoceren, ruzie zoeken, gekke dingen roepen. Hij noemde corona maar weer eens een hoax en prees Trump. In een recente tweet schreef hij: ‘Bidenprestaties: 1. Hoogste gasprijzen 2. Ergste inflatie 3. Dalende cryptoprijzen 4. Hoogste huurprijzen ooit 5. Nieuwe onbegrijpelijke taal gecreëerd. Als je dit leest en op Biden hebt gestemd en je hebt er geen spijt van, dan ben jij het Amerikaanse probleem.’

Hij creëerde uiteraard ook vetes met andere boksers. Jake Paul zou aanvankelijk boksen tegen Tommy Fury, ster van Love Island UK en halfbroer van zwaargewicht wereldkampioen boksen Tyson ‘Gypsy King’ Fury. Tommy Fury kreeg geen visum om Amerika in te komen omdat de Fury’s nauwe banden hebben met de Ierse gangsterbaas Daniel Kinahan, een internationaal gezochte crimineel die op de Amerikaanse sanctielijst staat. Boksfans waren teleurgesteld over de afzegging, al was het maar omdat Jake Paul en Tyson Fury een weddenschap van 1 miljoen dollar op de uitslag hadden gezet. Jake Paul kan zich dit soort bedragen veroorloven. Er is slechts één bokser die meer pay-per-view-abonnementen verkoopt en hij verdiende in een paar jaar meer dan 25 miljoen dollar aan boksen.

Sketches op Vine

De meeste mensen vinden het lastig iets positiefs over Jake Paul te zeggen, maar het is op zijn minst opvallend dat hij zich met zijn atypische achtergrond staande houdt in de vechtsportwereld. Hij groeide op in een nette witte buurt in Ohio, bij Cleveland. Hij was 10 jaar toen zijn redelijk welvarende vader een dure camcorder voor hem kocht. Jake maakte zijn eerste video met zijn oudere broer Logan en ze werden beroemd door grappig bedoelde sketches op Vine te plaatsen. Ze hadden binnen een paar jaar vijf miljoen volgers en stopten met school om internationale Youtube-sterren te worden. In een lokale krant zei Jake Paul: ‘Het interesseerde ons niet wat mensen dachten. We waren de luide broers uit Cleveland, een beetje gestoord en daardoor konden mensen zich met ons identificeren.’

Ze verhuisden naar LA, namen acteerlessen, werden professionele influencers en maakten naam als pranksters. Jake werd een van de eerste socialemedia-sterren die de overstap maakten naar Hollywood en hij kreeg een rol in Disneyserie Bizaardvark. Zijn tegenspeler was Olivia Rodrigo, tegenwoordig een superster als zangeres. Jake Paul speelde een Jake Paul-achtige socialemedia-ster genaamd Dirk Mann, een schreeuwerige tiener met slordig blond haar die bereid is alles te doen, als hij maar likes en volgers krijgt. Jake Paul werd weggestuurd bij Bizaardvark, maar dat had geen negatieve invloed op zijn carrière en hij werd een van de grootste socialemedia-sterren ter wereld door elke dag een infantiel filmpje op te nemen. Een van de bekendste voorbeelden, verschenen op zijn YouTube-kanaal (20,4 miljoen abonnees) heeft als titel: I Duct Taped My Brother’s Entire Room. Het duurt zestien minuten en is onderdeel van de Jake vs Logan-Prank Wars.

Jake Paul heeft nog geen baard, maar wel platinumblond haar. In de beginscène koopt Jake Paul honderden rollen duct tape met een stuk of vier Jake Paulers. Hij ergert alle andere klanten door te schreeuwen en te dansen en rijdt in zijn dure sportwagen naar Logans villa. Jake Paul klimt naar boven, breekt in en laat de Jake Paulers binnen. Ze gaan naar Logans kamer en plakken alles vast met duct tape: bed, pennen, de f latscreen-tv, foto’s, een kalender. Zijn broer zal ‘super pissed’ worden, dat weet hij zeker en dat moet ook. Logan had net Jakes zwembad geruïneerd door het tot de rand vol slijm te gieten. Alleen de kooi met Logans papegaai Maverick wordt gespaard, maar dat is alleen omdat Logan iets eerder dan verwacht thuiskomt. Hij ziet Jake, roept: ‘Wat doe je hier?!!!!’ ‘Niets.’ De oudere Paul-broer vertrouwt het niet, gaat naar zijn kamer en roept: ‘NOOOOOOOO!!!!!!!!’ Het filmpje is niet grappig en ook niet goed gemaakt, maar het werd wel meer dan zeventien miljoen keer bekeken en bevestigde zijn status als YouTube-superster.

Jake Paul zette elke dag een vergelijkbaar filmpje op zijn Youtube-kanaal en werd steeds rijker. Volgens Forbes verdiende hij in 2016 16 miljoen dollar per jaar. Een probleem was wel dat hij steeds extremere dingen moest gaan doen om de likes en views te blijven halen. In december 2017 reisde hij naar een Japans bos dat bekendstaat om de vele zelfdodingen die daar plaatsvinden. Jake hoopte op een lijk te stuiten en zijn droom kwam uit. Hij filmde de dode man langdurig, dit was het ‘bizarste en geweldigste’ dat hij de laatste tijd had meegemaakt. Hij plaatste het filmpje online, scoorde het gewenste aantal views, maar kreeg nog meer kritiek. Jake Paul moest worden gecanceld en een beetje snel ook, weg met die vent, schop hem van Youtube af, we willen hem nooit meer zien. De bazen van Youtube namen pas na 6 miljoen views maatregelen, Jake Paul moest zelfs een excuusvideo online zetten waarin hij zegt zich voor zichzelf te schamen. Dat deed hij vooral omdat het merk-Jake Paul ineens grote schade had geleden.



In het artikel lees je meer over Jake Paul. ‘Jake Paul zegt te genieten van zijn nieuwe leven, het is rustiger, minder chaotisch dan toen hij een socialemedia-prankster was. Hij hoeft ook niet meer elke dag iets flauws te verzinnen, hij traint, traint, traint en feest in de avond ingetogen met Jake Paulers. Hij fokt zijn eigen kippen en eet hun levers rauw.’