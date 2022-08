‘Zo blijft woke woekeren tegen het gezond verstand’

Natuurlijk zat ik te schaterlachen bij de berouwvolle tranen van televisietrutje Tim den Besten, die door de woeste hooivorken van de humorloze woke-watjes in zijn billen is geprikt wegens zijn achteloze verbale aanvaring tijdens de Pride. Het was van alle kanten een clowneske sketch. Van degenen die boos werden omdat Tim bevriende nicht Nicolaas toezingt met een Sinterklaasliedje dat in het verkeerde keelgat van de social justice suikerbeesten schoot. Van Tim zelf, die de spijt vooral op zichzelf projecteerde omdat hij denkt dat iedereen en z’n zwarte Starbucks-medewerker hem nu een racist vindt en hij dat vreselijk vindt voor zichzelf. Van media, die van Radio 1 tot in Op1 het voetnootje in een verder voorspelbaar verlopen Pride groter en groter maakten. En van mijzelf, omdat ik ook nog inhaak.

Bij fophef-kluchtjes ligt de lat nou eenmaal laag. Het is vreselijk makkelijk happen op dit soort incidentjes, omdat het emoties triggert die lekker heftig tegen elkaar in werken: de verkrampte woede van woke-wappies die hun circulaire vuurpeloton altijd met scherp hebben doorgeladen, de potsierlijke tranen waarmee het doelwit slash slachtoffer zijn particuliere sentimenten uitvent op radio en tv, de schampere schimpscheuten die vanaf de andere kant van de socialemedialoopgraven in soms rake, maar meestal naast het doel gemikte mortier-meninkjes gelobd worden en dan natuurlijk nog de in cursiefjes verpakte gevoelens van opiniemakers en columnisten zoals Zihni Özdil bij Op1, of Özcan Akyol in het AD, of schrijver dezes in Nieuwe Revu, die hun platform in de studio of op papier als coulissen kunnen optuigen om hun reacties de schijn van ‘inhoudelijk commentaar’ te geven.

Zo tikken we de bal lekker rond tijdens het lummelen van Tim den Besten – die, laten we wel wezen, dit hilarische gedoetje primair aan zichzelf te danken heeft. Niet omdat hij een Sinterklaasliedje zong met het woord ‘knecht’ erin en ook niet omdat hij daarvoor zijn onoprechte, onterechte en overdreven spijt betuigde, maar omdat hij zelf onderdeel is van de cult die het überhaupt mogelijk maakt dat een spontane uiting van blijheid in de richting van een vriend tijdens een groots feest met een ‘sociale’ geseling gelogenstraft moet worden.

Tim den Besten heeft zichzelf te vondeling gelegd bij de verkeerde bondgenoten in een bubbel van woke waanzinnigen en vraagt zich derhalve continu af of hij niet ‘iets verkeerds’ zegt, of denkt, of doet, of vraagt. Woke is een vergif dat gedachten en gevoelens infecteert met twijfel over je eigen oprechtheid. Sociale overcompensatie leidt vervolgens tot verkrampte onoprechtheid en daarom kan zo’n niksigheidje zo groot worden: de massa slaat aan op onoprechtheid. Zo blijft woke woekeren tegen het gezond verstand. Het is een jeuk die zich te lekker laat krabben.

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.