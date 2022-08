Nieuwe Revu 33 is nu uit!

‘Samen zijn we een beetje Bassie & Adriaan’

Ze krijgen de ene na de andere bekende voetballer voor de lens van hun eigen YouTube-vlogserie en stuk voor stuk maken de sporters in kwestie maar wat graag kennis met Brahim Lakhal (37) en zijn broer Bilal (21). Getekend door het syndroom van down en verstandelijk daarom niet ouder dan een klein kind, laat de jongste van het stel zien dat zijn aandoening niet per se zielig hoeft te zijn. ‘Hij is op zijn eigen manier uniek!’

Roofdier Dino

In Frankrijk vond vorige maand een opzienbarende rechtszaak plaats tegen een 61-jarige serieverkrachter. Hij pleegde dertig jaar lang seksuele misdaden tegen meer dan veertigmeisjes en vrouwen en werd al die tijd vereerd als voorbeeldige huisvader. ‘Afgezien van de feiten beschouw ik mezelf als normaal.’

‘Mijn hoofd is een apothekerskast’

Sander de Kramer (49) probeert met zijn Sunday Foundation kinderen in derdewereldlanden een betere toekomst te geven, onder meer door nieuwe scholen te bouwen. Met succes, meerdere leerlingen schopten het inmiddels tot een universitaire opleiding. Het succes kent echter ook een keerzijde. Gebieden waar hij projecten opzet, zijn niet altijd even veilig. ‘Hoevaak ik niet heb gehoord dat ik nog eens een keer eindig met een kogel in m’n kop.’

‘Ik geloof geen reet van dat Borsato-verhaal’

Over drie maanden lopen we – van bankdirecteur tot stratenveger – weer allemaal de polonaise op zijnViva Hollandia. Wolter Kroes (53) geldt al jarenlang als Koning Oranje en dat zal tijdens het WK in Qatar niet anders zijn. Toch kende ook hij tijden waarin bierdouches hem niet vreemd waren. ‘Ik deed m’n armen wijd open en ik riep: “Nou, kom maar op dan!”’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over oorlogje spelen in De Oost en over Woodstock '99. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.