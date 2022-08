We gaan weer op vakantie: dierenpensions bomvol

In het westen van het land zijn veel dierenpensions al volledig volgeboekt tot het einde van de zomervakantie. Ook in veel andere regio’s is het aantal beschikbare oppasadresjes voor honden, katten of andere huisdieren bijzonder schaars. Eerdere waarschuwingen van dierenorganisaties om dit jaar op tijd een logeeradres te zoeken, hebben blijkbaar maar beperkt effect gesorteerd.

Veel nieuwe huisdieren door corona

Sinds de corona-uitbraak in 2020 is de huisdierenpopulatie in Nederland sterk gewijzigd. Mensen namen tijdens de lockdowns vaker dan ooit een hond of kat in huis ter gezelschap, of juist als stok achter de deur om te blijven bewegen.

Het toegenomen aantal huisdieren zorgt niet alleen voor extra drukte bij dierenpensions. Zo zaten de dierenasiels een tijd lang leger dan ooit, is het aantal aanbieders van een hondenuitlaatservice de afgelopen vijf jaar met meer dan 50% gestegen, nam het aantal afgesloten polissen van hondenverzekeringen sterk toe, en is ook de vraag naar hondenopvoedcursussen geëxplodeerd.

Overigens beginnen de lege hokken in de dierenasiels langzaamaan weer wat meer gevuld te raken. Het aantal honden dat via de website van de Dierenbescherming op zoek is naar een nieuw baasje ligt momenteel ruim 30% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij katten is de stijging zelfs nog iets hoger – inmiddels zitten meer dan 500 katers, kittens en poezen op een verhuizing te wachten.

Dit artikel is een samenwerking.