Theo Hiddema: ‘Ik heb géén hekel aan Baudet’

Forum is niet racistisch?

‘Veel mensen weten toch nog de weg naar het stemhokje te vinden. Dat lukt ze. Het daarvoor benodigde IQ is dus voorhanden. Hoe ze dan toch met die hoeveelheid verstand voor Rutte kunnen kiezen is mij een raadsel. Alles wat uit VVD-hoek komt is nep, open deuren en clichés. Jullie kennen de toeslagenaffaire? Dat is onversneden racisme. Wie is eindverantwoordelijk? Mark Rutte. Er heerst een angstgevoel. Er is een automatisme waarom mensen op Rutte blijven stemmen. Het blijft een raadsel. Het zal wel met een irrationele behoefte aan lifestyle te maken hebben.’

En daarom...

‘Daarom vond ik het leuk, die 26 zetels. Ik dacht, dan kunnen we wat. Als wij ze hebben, zijn jullie ze kwijt. En dat werd hoog tijd.’

En toen ging het mis.

‘Ja, de implosies. Vertel mij wat.’

Hoe kon het zo misgaan?

‘Intern geharrewar. Waar de buitenwacht – natuurlijk – gretig op inhakt. Het begon ermee dat Henk Otten eruit werd gegooid. Ik was het daar niet mee eens. Otten is een tank, een motor. Ik vernam het via een tweet. Vond ik ook al zo raar. Maar jullie moeten begrijpen, ik stond er anders in, in die partij. Ik ben gekozen in februari 2017. En ik ben bij de partij gekomen in de herfst van 2016. Ik zat drie maanden in de politiek. Met een hele bak voorkeurstemmen. Bijna 50.000. Dat had niemand. Dus toen had ik kunnen den- ken: ik kan me met de interne partijpolitiek bemoeien, want ik heb wel enig mandaat. Als ik al langere tijd politicus was geweest of betrokken bij de opbouw van de partij, had ik dat misschien ook wel gedaan. Maar die jongens hadden die par- tij al lang op poten staan. En toen hebben ze mij erbij gehaald. En toen brak al bijna meteen de pleuris uit. En toen dacht ik: die ruzies intern gaan over financieel beheer, daar heb ik geen bemoeienis mee en daar weet ik niks van. Wie ben ik dan om te zeggen dat het anders moet?’

En toen?

‘De appjes van die jeugdleden. Daar werd ik hele- maal dol van. Dat infantiele gedoe. En toen kwa- men ze met dat herdenkingslogo, en dat in verband gebracht met corona. Tweets met Jodensterren. Het ergste was nog dat jongetje dat op het punt stond om afgevoerd te worden naar de kampen, naast een foto van een jongen van nu die niet in het zwembad mocht omdat ie geen coronaprik had. Ik werd hels.’

U zit nu nog in de Eerste Kamer namens de fractie-Frentrop. Hoe kijkt u op het hele politieke FvD-avontuur terug?

‘Ik heb mijn best gedaan. En ik heb géén hekel aan Baudet. En ik heb nergens spijt van. Ik hoop wel dat het in de toekomst allemaal weer wat beter wordt. Met de FvD is niks mis, maar de partij drijft steeds op onnodige relletjes. De FvD kan dit land een dienst bewijzen met goede plannen en directe democra- tie. Dat hebben we meer nodig dan ooit.’

