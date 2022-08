(S)experimenteren met dubbele dildo's

‘Dankjewel voor dit onwijs leuke cadeautje, daar krijg je natuurlijk een hele geile stoute video voor terug,’ zegt glamourmodel Roxy’s (32) in een video waar ze met zwoele stem haar fan toespreekt, terwijl ze wulps met een grote zwarte dildo speelt. ‘Met deze grote vriend weet ik wel raad. Ik heb speciaal voor jou een stout broekje aangetrokken. Zie je de pareltjes? Daar past de grote jongen wel tussen.’ Fans die seksspeeltjes of outfits kopen die op haar wishlist staan – een lijst met erotische producten die ze via onder meer OnlyFans promoot – krijgen een spannend bedankje in de vorm van een gepersonaliseerde erotische video. ‘Onwijs bedankt voor het lekkere stukje speelgoed, ik weet daar wel raad mee.’

Maak kennis met de stoute wereld van glamourmodellen – of ‘creators’ van erotische content – die seksspeeltjes en andere erotische producten verkopen van het in 2020 opgerichte Sensual Minded. Door middel van een wishlist promoten de dames via onder meer hun OnlyFans- en F2F-account de producten van de erotische webshop. Fans bestellen op hun beurt de producten van Sensual Minded en krijgen als bedankje een gepersonaliseerde erotische video toegestuurd. ‘De modellen trekken via deze samenwerking meer fans naar hun betaalde kanalen en wij verdienen aan de verkoop van onze producten,’ vertelt Jadey Staring-Fuchten (31), medeoprichter van Sensual Minded.

Samen met Iris de Jong (31) richtte ze tijdens de coronapandemie de erotische webshop op. ‘Ook wij zaten – net als onze klanten – meer thuis, experimenteerden nog meer in de slaapkamer en dachten bij elke bestelling die we bij een erotische webshop deden: dit kan beter. De producten zijn niet van een goede kwaliteit, ze maken te veel geluid, zien er niet sexy uit, voelen niet fijn aan, hebben geen sensuele vorm en zijn niet makkelijk in gebruik. Ook de beleving van de bestelling en het ontvangen van de producten moet anders.’

Bij Sensual Minded worden dan ook geen seksspeeltjes verkocht van hard plastic in alle kleuren van de regenboog, maar in zwart en goud, van hoogwaardige siliconen, verstuurd in een mooie – discrete – verpakking met persoonlijke boodschap van de eigenaresses. ‘Onze webshop heeft bovendien een kleiner assortiment, waardoor kiezen geen uitdaging meer is.’

De eigenaressen van de erotische webshop beleven hoogtijdagen nu de verkoop van seksspeeltjes sinds de coronapandemie is toegenomen. Ook lijkt volgens De Jong en Staring-Fuchten het taboe op het gebruik ervan te verdwijnen, wat ook zorgt voor een piek in de verkoop. ‘Iedereen heeft seks. Maar omdat we er tegenwoordig steeds meer over praten én over zien, lijkt de taboe erop te verdwijnen en durven we meer tussen de lakens. We experimenteren daarom ook meer met toys,’ vertelt De Jong. Niet alleen vrouwen of stellen kopen de producten van de erotische webshop. ‘Steeds meer mannen stellen zich open voor anale seks met vingers of voorwerpen,’ stelt Staring-Fuchten. ‘Het beperkt zich niet meer louter tot de gayscene.’ Welke product momenteel het meest wordt verkocht? ‘De double ended, die voor clitorale, anale én vaginale (p-spot én g-spot) stimulatie zorgt.’

Masturberen

Tijdens de coronacrisis zag EDC Retail, het moederbedrijf van onder meer de webshop EasyToys, ook een enorm toegenomen interesse in seksspeeltjes. In het eerste kwartaal van 2020 lag de omzet 95 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal bestelden er 440.000 klanten in 2020 erotische artikelen bij het bedrijf, 123 procent meer dan het jaar ervoor.

De verklaring voor de stijgende verkoop van sekstoys? Volgens seksuoloog Leila Lambrechts van Seksuologen met Twee speelt verveling een grote rol. ‘Mensen verveelden zich tijdens corona. Verveling kan sowieso een reden zijn om te gaan masturberen. Ook ontvingen we in de pandemie maar weinig prikkels, kwamen we minder nieuwe mensen tegen en daten was lastiger. Koppels die samen thuis zaten, konden ook wel wat nieuwe impulsen gebruiken.’

En die nieuwe impulsen zijn tegenwoordig een klik van ons verwijderd. ‘Vroeger moest je voor spannende aankopen naar een sekswinkel. Dit was voor veel mensen een drempel, want stel je voor dat je iemand tegenkwam.’ De laatste tijd is er volgens de seksuoloog vooral op sociale media ook meer aandacht voor ‘self love’ en masturberen, ook seksspeeltjes krijgen hier meer aandacht. ‘Dat het gesprek er meer over gevoerd wordt, helpt ook enorm met het doorbreken van het taboe dat masturberen alleen iets zou zijn voor mannen. Vriendinnen geven elkaar tegenwoordig een vibrator cadeau en vertellen elkaar welke speeltjes ze gebruiken. Hopelijk komen we zo langzaamaan af van het idee dat vrouwen niet mogen masturberen of dat dit vies zou zijn.’

Ook stelletjes houden wel van spelletjes. Seksspeeltjes kunnen op verschillende manieren een toevoeging zijn voor het seksleven van koppels, zegt Lambrechts. ‘Het kan helpen om tijdens de seks makkelijker tot een orgasme te komen, bijvoorbeeld door speeltjes te gebruiken die werken met luchtgolfjes die de clitoris stimuleren (zoals de populaire Satisfyer, red.). Speeltjes kunnen ook voor extra variatie zorgen in het seksuele script van stellen. Je hoeft echt niet altijd een hele doos met speeltjes onder het bed vandaan te toveren, maar zo af en toe iets nieuws proberen is spannend. Vaak wordt bij sekstoys meteen gedacht aan iets extreems, terwijl een blinddoek ook een seksspeeltje is. Het samen uitzoeken van toys, online of in een sekshop, kan een heel opwindende zoektocht zijn.’

Dubbele dildo’s

Tijdens corona nam ook de verkoop van sekstoys waar je op afstand samen mee kunt spelen een vlucht. De verkoop ervan steeg bij EasyToys in 2020 zelfs met 750 procent. Maar er zijn veel meer speeltjes om samen mee aan de slag te gaan, legt Lambrechts uit. ‘Bijvoorbeeld vibrerende cockringen of dubbele dildo’s en anale speeltjes, zoals een buttplug, zijn voor iedereen een optie.’

Hoewel de hand aan jezelf slaan voor mannen een tweede natuur lijkt te zijn, ligt er op het gebruik van sekstoys voor mannen vaak nog wél een taboe, vervolgt Lambrechts. ‘Soms hoor je dat mannen anale speeltjes associëren met homoseksualiteit. Ook zie je minder over toys voor mannen in de media en wordt masturbatie nooit in één adem genoemd met self love als het over de peniseigenaren gaat. Toch bestaan er voor biologisch geboren mannen speciale p-spot-speeltjes die de prostaat stimuleren. Dit wordt als erg prettig ervaren, maar je kunt er met je eigen vingers bijna niet bij komen. Mannen kunnen ook toys gebruiken die het gevoel van een mond of vagina nabootsen, weer eens wat anders dan de eigen hand!’

De Amsterdamse Jonas (32) kwam via vriendinnen en scharrels in aanraking met sekstoys. ‘Een vriendin introduceerde de Satisfyer tijdens een sekspartij. Een ander haalde een wandvibrator tevoorschijn; een indrukwekkend apparaat om te zien. Een scharrel vroeg mij eens een cockring te dragen. Met haar gebruikte ik ook een buttplug. Ik zag deze toys niet als iets bedreigends waar ik onzeker van kon worden, maar juist als heel opwindend. Niets is geiler dan je bedpartner volop te zien genieten of om met behulp van een speeltje tegelijk gillend klaar te kunnen komen.’

Toch vindt een aantal vrienden, die hij conservatief noemt, het gebruik van sekstoys maar raar en ‘gay’. ‘Hun verlies, denk ik dan. Ze weten niet wat ze allemaal mislopen. Er is zoveel meer leuks te ontdekken dan alleen de standaard standjes.’

