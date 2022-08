Lekker griezelen tijdens Halloween? Dit zijn de meest duistere plekken in Nederland

1. Forteiland Ijmuiden

Forteiland Ijmuiden ligt in de monding van het Noordzeekanaal. Het is in 1885 gebouwd als verdedigingspost. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt door de Duitsers. Daarna raakte het in verval. Het eiland is alleen bereikbaar per pont. Ontsnappen is dus niet mogelijk.

Er gaan veel spookverhalen rond over het forteiland. Er zouden bewegende lichtvlekken en lichtbollen gezien zijn en mysterieuze stemmen en voetstappen zijn gehoord na sluitingstijd. Je kan het fort ook afhuren voor je eigen themafeest. Trek een duister halloween kostuum aan en je bent klaar voor een onheilspellende ervaring.

2. Gevangenis Gravensteen (Zierikzee)

Dit is zonder twijfel de engste gevangenis van Nederland. De gevangenen werden opgesloten achter dikke houten deuren en muren. Voor de meesten van hen wachtte hier de doodstraf en daarvoor werden ze gemarteld. Ze leefden hier onder slechte omstandigheden. In de donkere gangen en vertrekken zie je overal teksten gekerfd in het hout.

Volgens de overlevering spookt het hier en zijn er schaduwen en schimmen gezien. Ook zou er wel eens gebrom te horen zijn. Tot 1923 zijn hier nog mensen opgesloten en het lijkt erop dat hun geesten hebben besloten om nog wat langer te blijven. Betreden op eigen risico.

3. Landgoed Singraven

Kan het jou niet eng genoeg zijn? Breng dan een bezoekje aan Landgoed Singraven. Van buiten ziet het landgoed er prachtig uit, maar schijn bedriegt. Er heeft namelijk een lugubere moord plaatsgevonden. Er woonden ooit nonnen. Een van hen zou levend ingemetseld zijn in de muur en nog altijd rondspoken.

De nieuwe eigenaar van het landgoed is onder mysterieuze omstandigheden levend verbrand door een olielamp. Zou het de non geweest zijn? Je komt er misschien achter tijdens een spannende rondleiding.

4. De Blokhuispoort

De Blokhuispoort is in 1499 gebouwd en werd gebruikt als gerechtsgebouw. Er was ook een executieplaats waar velen hun laatste adem uitbliezen. Het was van 1580 tot 2007 een gevangenis. Je kan een rondleiding volgen, maar schrik niet van voorwerpen die plotseling bewegen, schaduwen van mensen, deuren die vanzelf dichtgaan, sloten die ineens open klikken en aanrakingen vanuit het niets.

