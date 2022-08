'We-konden-niet-anders-politiek'

Ik lees net dat gas voor Poetin een ‘efficiënt geopolitiek wapen’ is. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, twitterde het ook al: ‘Russia is using gas as a political weapon.’ Maar hoezo dan? Het was toch de EU die liever vandaag dan morgen van al het Russische gas af wilde? Want economische sancties en zo? Nou, dat is ons dan prima gelukt. Hooguit ging het allemaal wat sneller dan gepland.

‘Ja maar,’ moppert de EU, ‘we konden niet anders. Onze sancties zijn enkel een logisch gevolg van de Russische inval in Oekraïne.’ Denk over die laatste zin eens goed na, beste lezer. Alsof Poetin verantwoordelijk is voor de beslissingen die de EU neemt. Enfin, zo rollen wij hier in het Westen. Eerst Rusland economisch de oorlog verklaren en vervolgens jammeren over de gevolgen. Dat is toch een beetje alsof Poetin nu gaat lopen huilen dat die Oekraïners zoveel Russische tanks aan gort schieten. Maar blijkbaar werkt het zo in het hoofd van de mens: altijd anderen verantwoordelijk houden. En maar vingerwijzen.

Neem nu Duitsland, dat tot voor kort bijna de helft van zijn gas uit Rusland haalde. De bevolking zal de torenhoge gasprijzen gaan voelen, waarschuwt de Duitse premier. Maar hoezo dan? Is het geld soms op? Onze oosterburen pompten recent nog 100 miljard euro éxtra in de eigen Bundeswehr. Ik zou zeggen: maak dat bedrag iets minder megalomaan hoog. Kun je de miljarden die overblijven, gebruiken om de eigen bevolking te ontzien. Maar nee hoor, die 100 miljard, dáár kan niet aan getornd worden. Daar wijst het vingertje al: had Poetin Oekraïne maar niet moeten binnenvallen.

Over de Russische leider gesproken. Hij is naar eigen zeggen ook maar het slachtoffer van de omstandigheden. De inval in Oekraïne was nu eenmaal onvermijdelijk. Het land diende subiet ‘gedenazificeerd’ te worden, de genocide in Oost-Oekraïne moest worden gestopt. Echt waar. En daar wijst ook zijn vinger: de neonazi’s in de Donbas, díé zijn verantwoordelijk!

Dat is wat politici ons willen doen geloven. Oorlog? Niemand wil oorlog! Daarom geven politici wereldwijd elk jaar 2000 miljard dollar uit aan wapentuig. Met de Verenigde Staten (800 miljard dollar) eenzaam aan kop. Voor wie het weten wil, de vijf grootste wapenfabrieken ter wereld staan allemaal in de States. Zelfs de Europese Unie heeft (ook zonder die 100 miljard van Duitsland) al een hogere defensiebegroting dan Rusland. Raar hè, dat Poetin het Westen als een bedreiging ziet. Wij zijn juist de good guys! Maar goed, als die domme Vlad dat niet wil inzien, dan kunnen wij daar ook niets aan doen.

Zo zie je maar weer, politici houden zichzelf nooit verantwoordelijk. Die ander begon en dan ben je simpelweg gedwongen datgene te doen wat je doet. Kort samengevat: ergens in een dorpje in de Donbas stak een Oekraïner zijn rechterarm omhoog en klakte met de hakken. Vervolgens begonnen de dominosteentjes te vallen. Met als enige mogelijke uitkomst dat u deze winter thuis met twee truien aan op de bank zit. Maar hé, we konden echt niet anders.