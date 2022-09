Het college Bevolkingsgroei & Trage Treinrampen begint vandaag met een uitgeschreven statistiek van het CBS: ‘In de eerste helft van het jaar vestigden zich 195.200 immigranten in Nederland en verhuisden 72.300 emigranten naar het buitenland. Daardoor kwamen er 122.900 inwoners bij door buitenlandse migratie. Dit is vier keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar.’

Je zou dit een door cijfers onderbouwd praktijkvoorbeeld van omvolking kunnen noemen, maar dat is volgens deugdzaam gymnasiumlinks uit COA-vrije wijken waar geen buitenslapers in je voortuin poepen een ‘extreemrechtse theorie’, dus laat ik eens vroom wegblijven bij die afgesneden bocht naar demografische spookbeelden. Misschien kan ik de CBS-cijfers droog vertalen naar een hele simpele vraag: waar laten we die Nieuwe Nederlanders?

122.900 mensen, dat is bijna Leiden. Wat betreft publieke voorzieningen telt de Sleutelstad twee ziekenhuizen, 27 basisscholen en negen middelbare scholen. Daarnaast zijn er twee universiteiten en een hogeschool plus vier instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Voor cultuur en ontspanning kunnen Leidenaren kiezen uit ongeveer 75 kroegen, acht musea, twee bioscopen, een filmhuis, drie theaters en twee popzalen. Het aantal sportclubs kon ik zo snel niet achterhalen, maar misschien begint het punt al door te schijnen: dit is wat je zo’n beetje nodig hebt om ruim een ton burgers scholing, zorg en vertier te bieden. Is dat allemaal bijgebouwd in de eerste helft van 2022?

Nou gaan al die immigranten natuurlijk niet bij elkaar in één Nieuw Leidenschap wonen. Ze worden eerst op stoelen in Ter Apel gedumpt, in door de staat geconfisqueerde dorpshotels gepropt en aan diverse onwillige en ontoereikend georganiseerde gemeenten opgelegd. De door D66 gedomineerde drukpersmoraal zorgt vervolgens dat de overrompelde origineelbewoners flink worden nagetrapt als ze kritiek uiten op dit onvoorstelbare wanbeleid. Hun zetletters zijn een brandmerk en ze spellen ‘racist’.

Zelfs als alle nieuwkomers kanspakkers met toekomstperspectief zouden zijn (wat niet zo is, want het zijn vooral Afrikanen en Arabieren uit de achterhoede van de culturele, religieuze en democratische wereldcompetitie), heeft Nederland geen sociale, culturele of bakstenen ruimte voor hen.

Leiden telt ongeveer 60.000 woningen. Dat is wat je nodig hebt om 125.000 burgers te herbergen. Als alle immigranten mogen blijven en hun familie laten overkomen, nog veel meer. Die huizen zijn er niet en komen er voorlopig ook niet, en bovendien hadden de overige 17,6 miljoen mensen in Nederland ook al te weinig woningen om onderling te verdelen.

De gevolgen van dit ‘beleid’, als je dit monstrum van laissez-faire zo mag noemen, tekenden zich jaren geleden al af, maar toch bleven beleidsmakers dit spoor volgen. Of liever: ze lieten de trein voortdenderen – op rails rijdt ie allang niet meer. De retorische vraag is hoe deze ramptrein tot stilstand komt.