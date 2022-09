Peter Koelewijn over Mart Hoogkamer: 'Hij is oerstom geweest'

Hij wordt nog bekender door het weglopen dan door het zingen, die Mart Hoogkamer?

Nou zal dát wel een beetje meevallen, aangezien zijn beroemde strandfilmpje waarop hij op fenomenale wijze Unchained Melody zingt, al zes miljoen keer is bekeken op YouTube. En op Spotify gaat het helemaal los voor Hoogkamertje: zijn zomerhit Ik Ga Zwemmen (in Bacardi Lemon) is maar liefst 37 miljoen (!) keer gestreamd en zijn nieuwere single met rapper Donnie gaat ook als een malle: 19 miljoen streams! Met die bekendheid gaat het dus wel lekker voor het 24-jarige broekie, maar met optredens loopt het allemaal wat minder. Als hij een biertje naar zich toe krijgt gegooid, zwaait ie af.

Gebeurt dat nou vaak, zo’n bierdouche?

Feestbands als Normaal en Snollebollekes zijn heel wat gewend. Maar bij Mart Hoogkamer is het in korte tijd twee keer gebeurd dat hij zonder een noot te zingen woest het podium afbeent. In juni verliet de volledig vol getatoeëerde zanger tijdens de Pinksterfeesten in Beckum al na enkele seconden het podium vanwege biergooiende sfeerverziekers. En onlangs gebeurde het wéér, ditmaal op het Drentse Boerenrockfestival in Drouwenermond. Moedig probeerde Hoogkamer het publiek nog te verzoeken ermee op te houden, maar dat werkte averechts. Met een ‘Later jongens!’ stampvoette hij de bühne af, plakkerig van het gerstenat in de auto, tweeënhalf uur terug naar Leiden. Maar wel met een slordige 10.000 euro in de pocket.

Wat vindt Mart Hoogkamer van zichzelf?

‘Sinds ik succes heb, ben ik het liefst thuis, helemaal alleen.’

Wat vinden wij van Mart Hoogkamer?

Als je kan zwemmen in Bacardi Lemon, kun je heus wel borstcrawlen in een paar biertjes.

Wat vinden anderen van Mart Hoogkamer?

HARRY SLINGER - zanger Drukwerk

‘Mart Hoogkamer die wegloopt bij optredens als hij een biertje naar zich toe krijgt geworpen? Ik denk dat sommige vogeltjes wat te snel vliegen. Als je op de bühne staat met een houding van: ik ben er voor jullie, is dat iets anders dan wanneer je uitstraalt: jullie komen voor mij. Ik denk dat artiesten als Nick & Simon, Anita Meijer en George Baker nooit hebben meegemaakt dat er met bier werd gegooid, want dat zijn muzikanten die graag willen laten zien wat ze kunnen. En dat doen ze voor de mensen. Ik denk dat zo’n Mart verkeerde begeleiding krijgt. En het gaat ook alleen maar om geld; ze krijgen er belachelijke bedragen voor, hou nou toch op. Vind je het leuk om te zingen of ben je zanger geworden om zo snel mogelijk rijk te worden? Ik treed nog steeds wel op bij evenementen waar bier door de tent vliegt, maar niet richting het podium. En mocht dat een keertje gebeuren, dan stap ik er heus niet af. En áls ik eraf kom, dan loop ik op degene af die het geflikt heeft. Dan zeg ik: “Luister vriend, ik heb je niet uitgenodigd, je bent vrijwillig gekomen, en ik sta hier m’n vreten te verdienen. Kappen nou.” Maar weglopen? Nee hoor.’

PETER KOELEWIJN - zanger

‘Dat Mart Hoogkamer die eerste keer al na één biertje van het podium is gestapt, is oerstom geweest. Dat betekent namelijk dat dit nu een uitdaging voor het publiek is geworden bij ieder verder optreden dat hij doet. Er zullen vanaf nu altijd mensen zijn die elkaar opjutten om een biertje naar hem te gooien, in de wetenschap dat dit een gevoelige plek is voor hem. Ik vind trouwens dat die jonge garde van nu veel te veel geld verdient voor een kort optreden, en dan lopen ze er nog bij weg ook. In hun contract zou dat anders geregeld moeten zijn: niet zingen is niet betalen. Er staan namelijk ook heel veel toeschouwers in de zaal, die geen bier gooien, maar wel een kaartje hebben gekocht. Je kunt het niet maken om weg te lopen. Ik ben van een generatie dat we van alles hebben meegemaakt op en rond het podium, maar de code was: altijd doorspelen. Op studentenfeesten en boerenfeesten weet je dat er met bier wordt gesmeten. Meestal naar elkaar, soms vliegt er per ongeluk weleens eentje richting podium. Dan speel je door. We hebben wel knokpartijen in de zaal meegemaakt, dan moest je doorspelen, want als je stopte, werd het nog erger. Ik ben goed bevriend met de jongens van Normaal, die wisten niet beter dan dat er bier door de lucht vliegt bij dit soort evenementen. Zanger Bennie Jolink heeft me eens hun mengpaneel laten zien, dat volledig was afgedekt om het te beschermen tegen rondvliegend bier. Maar Normaal vond dat totaal niet erg, omdat het nota bene hun eigen biermerk was dat door de lucht vloog! Deze Mart moet wat flexibeler worden bij de verschillende zalen, feesten en mensen waar hij terechtkomt. En zichzelf afvragen of hij komt om te zingen, of om grof geld te verdienen.’

​​​​​​​JOHN DE BEVER - zanger

‘Het is mij nog nooit gebeurd. Natuurlijk zie ik weleens biertjes rondvliegen in feesttenten, maar dat is dan onder mekaar. Niet richting mij op het podium. Misschien dwing ik dat wel een beetje af, door de manier waarop ik het publiek bespeel. Als men bewust bier naar mij zou gooien? Dan zou ik ook het podium af lopen, ik vind het nogal respectloos. Bier is om op te drinken, niet om weg te smijten. Het is ook duur zat tegenwoordig, een biertje kost al gauw 4 euro. Waarom zou je ermee gooien? Ik ben de afgelopen tien jaar op elk festival geweest en heb er nog nooit last van gehad.’