Waarom je eigenlijk nu al een kerstpakket moet bestellen

Het is nog lang geen december, maar toch zijn er alweer genoeg mensen bezig met het maken van kerstplannen. Het is immers jammer als je je best doet om een feestje te organiseren, maar meer dan de helft die dag niet kan. Naast kersplannen maken, zijn er ook alweer een aantal mensen bezig met het samenstellen of bestellen van een kerstpakket. Maar waarom eigenlijk?

Denk na over een kerstpakket

De kerstboom optuigen, kerstmenu's bereiden of alvast een playlist samenstellen: dat hoeft allemaal heus nog niet. Toch is het wel al handig om alvast een lijstje samen te stellen van kerstcadeaus die jij graag wil ontvangen en om na te denken over een kerstpakket. Veel mensen kijken er in de feestmaand naar uit om een kerstpakket te ontvangen. Of dit pakket nou bestaat uit lekker eten, of ook uit interieurspulletjes: alles is leuk.

Hoewel het nog even duurt voor de kerstdagen aanbreken, is het toch verstandig om alvast na te denken over wat voor kerstpakket je wil samenstellen. Afgelopen winter was er namelijk een tekort aan zeecontainers, waardoor veel non-foodproducten – die vaak in kerstpakketten te vinden zijn – niet werden geleverd. Het samenstellen van die leuke pakketten was daardoor net wat lastiger.

Voorkom teleurstelling

Hoewel je last minute altijd zelf nog kerstpakketten kunt samenstellen, is het veel makkelijker als dat al voor je is gedaan. En om te voorkomen dat producten opraken, is het verstandig om nu al na te denken over een leuk pakket. Om zeker te zijn van een leuk presentje voor collega's, vrienden of familie is het goed om alvast een kerstpakketten te bestellen – of om er in elk geval over na te denken.

Hoewel kerstpakketten begin van de 19e eeuw oorspronkelijk uit voedsel bestonden om de lange wintermaanden door te kunnen komen, bestaat een kerstpakket anno 2022 uit meer dan alleen eten. Uiteraard kun je nog steeds pakketten bestellen die voornamelijk bestaan uit eten (denk aan chips, toastjes, wafels, popcorn en koeken) maar zijn er nu ook varianten verkrijgbaar die bestaan uit mooie Rituals-spullen. Ook kun je een prachtig pakket samenstellen dat bestaat uit mooie wijnen, speciaal bieren of bijzondere whiskeys. Kortom: er is voor ieder wat wils.

Doei decemberstress

Hoewel december bekendstaat als de feestmaand, staat deze maand ook vooral in het teken van drukte. Etentje hier, borrel daar en dan moet je tussendoor ook nog cadeaus scoren en outfits samenstellen – en dan hebben we het nog niet eens over het voorbereiden van het diner...

Maak het jezelf daarom makkelijk om zoveel mogelijk dingen van tevoren te doen – jawel, zoals het bestellen van die kerstpakketten. Zo ga je veel relaxter de decembermaand in.