'Schiphol heeft vooral leiding nodig die niet hoopt, maar doet'

Beste Dick Benschop,

Ik moest het fragment terugscrollen, omdat ik dacht dat ik het verkeerd had verstaan. Maar u zegt het echt. ‘Op eigen initiatief’ stapt u op. Alsof Jeroen van Rietbergen verklaart dat hij op eigen initiatief stopt als bandleider bij The Voice. Alsof Saddam Hoessein op 13 december 2003 vanuit zijn onderaardse geheime grot, omsingeld door zwaarbewapende Koerdische troepen en Amerikaanse special forces, had benadrukt dat hij zich op eigen initiatief over gaf.

Ook in de week waarin u het bekendmaakte, stonden er rijen voor Schiphol tot aan de horizon, vol woedende reizigers die uren moesten wachten. De reden: een enorm personeelstekort. De reden van dat personeelstekort: waardeloze arbeidsomstandigheden. De reden van die waardeloze arbeidsomstandigheden: de keuze van de leiding van Schiphol. De leiding van Schiphol: u.

Dick Benschop, de man van de new speak. Dit was er ook zo een, uit uw verklaring: ‘Er is veel aandacht, en ook kritiek, voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt en voor mijn verantwoordelijkheid als ceo.’

Aandacht, en ook kritiek. Haha! Alsof je net twaalf avonden de Ziggo Dome hebt uitverkocht, en vooral vijfsterrenrecensies kreeg, maar ook twee van drie sterren. Er is op Dick Benschop na niemand in heel Nederland die vindt dat u er ook maar íéts van heeft gebakken als baas, en u noemt het ‘ook kritiek’, als een soort tegenoverstelde van de lof, die echter alleen in uw hoofd viel te horen. Dat ‘voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt’, ook, en pas daarna ‘en voor mijn verantwoordelijkheid als ceo’.

‘Veroorzaken’ veranderen in ‘aanpakken’ en jezelf opeens achterin de rij plaatsen – maar misschien mis ik hier de meta-factor, was dat een shout-out naar uw reizigers. Samen achterin in de rij.

Volkskrant-journalist Wilco Dekker noemt uw functie ‘een hondenbaan’. ‘En met Schiphol weet je het nooit. Het werkwoord “schiphollen”, de feiten verdraaien, staat zelfs in de Dikke Van Dale.’ Ik geloof het meteen. Maar ook voor een hondenbaan kun je kiezen tussen een hond die minstens kan apporteren, of voor een chihuahua. Als je bijvoorbeeld het werk van beveiligers iéts aantrekkelijker maakt door een zomerbonus van €5,25 per uur, en je hebt dan opeens wel genoeg beveiligers, en je schaft die bonus vervolgens af en je hebt onmiddellijk weer een enorm tekort aan beveiligers en dus lange rijen, dan lijkt de conclusie me dat je die bonus niet moet afschaffen. Nogal een term ook voor een bedrag waarvoor die beveiliger op datzelfde Schiphol nog geen broodje kan kopen: ‘bonus’. Als je kiest voor een race naar de bodem door zoveel mogelijk werk uit te besteden, dan eindig je precies daar, net als al die vliegtuigen: aan de grond.

‘Ik hoop dat het snel beter gaat,’ schreef u in uw verklaring. Een grotere diskwalificatie kan een bestuurder zichzelf niet geven. Aan alle knoppen zitten, overal over beslíssen, en dan ‘hópen’. Functioneringsgesprek met Dick. ‘Hoe vind je zelf dat het gaat?’ ‘Ik hoop goed.’

U krijgt als PvdA-prominent vast ergens anders wel weer een topbaan, zo werkt dat in Nederland, je hoeft niet het paranoïde ‘kartel’-taaltje over te nemen om dat te zien.

Schiphol heeft vooral leiding nodig die niet hoopt, maar doet. Aan flinke krimp, vanwege het stikstof, fijnstof en de geluidsoverlast. En aan grote groei, namelijk van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. En dat uiteraard allemaal op eigen initiatief.