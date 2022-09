'Meer voor mannen'

Uit de hand gelopen voetbalprogramma

Bookmaker Betcity, te vinden op casinosite.nl, is de nieuwe sponsor van het even gehate als geliefde Vandaag Inside, waarin als tegenprestatie even kort wordt aangestipt wat de winstkansen van pakweg Ajax of Manchester United zijn. Het heeft tot gevolg dat ook vrouwen meer op wedstrijden wedden, ook omdat ze meer voetbal kijken. En echt niet alleen naar de Oranje Leeuwinnen.

Dagelijks uurtje vakantie

Het uit de hand gelopen voetbalpraatprogramma onder leiding van Wilfred Genee overlegt betere kijkcijfers dan andere talkshows, ook al valt er soms geen touw aan vast te knopen. Van de stikstofdiscussie schakelt de presentator naadloos over naar Cambuur-RKC. Die scriptloze aanpak werkt, en behalve aan de talkshowtafel en in de zaal zien steeds meer vrouwen vanaf de driezitsbank in de drie ongeleide projectielen hun dagelijks uurtje vakantie voor het geprikkelde brein.

Vrouwonvriendelijk is een vreemde term

Derksen is de ondeugende opa wiens uitspraken met een korrel zout worden genomen, Gijp de giechelende neef en Genee de huisvader die (een beetje) rekening met de andere verjaardagsgasten probeert te houden. De term 'vrouwonvriendelijk' kan er wel eens op losgelaten worden, maar dat woord wekt de suggestie dat vrouwen niet voor zichzelf zouden kunnen zorgen, zoals het milieu of bepaalde dieren. Er bestaan ook geen manonvriendelijke grapjes. Het been gaat er gestrekt in, zonder aanzien des persoons - of diens geslacht of geaardheid. Veel kijkers vinden die ongefilterde eerlijkheid juist prettig.

The Grand Tour

Het roemruchte trio Clarkson-Hammond-May dat tegenwoordig voor Amazon Prime actief is onder de naam The Grand Tour, geldt eveneens als 'niet al te woke'. De oude vossen van Top Gear zijn hun streken nog lang niet verleerd en hun formule trekt veel meer kijkers dan alleen de witte man. Alom wordt er genoten van de hilarische avonturenfilms - zogenaamde specials - die ze maken, waarbij het nog maar weinig over auto's gaat, maar nog wel regelmatig onvertogen woorden vallen. Niet geheel toevallig adverteerde Amazon Prime onlangs tijdens de pauze van Vandaag Inside met de nieuwe special A Scandi Flick. Dat was allerminst om louter mannelijke kijkers aan zich te binden.

Geen dialoog

Bij dit soort vermaak wordt 'de dialoog' niet tot vervelens toe 'aangegaan', maar bestaat die hele dialoog simpelweg niet. De filosofie is: gelijkwaardigheid bevorder je niet door er de hele dag de nadruk op te leggen. Niet in voetbal- of autoprogramma's, niet in de toon die op goksites gehanteerd wordt, en niet door aan taalvernieuwing te doen. Maar ook niet door programma's aan te prijzen met de slogan 'Meer voor mannen', zoals RTL7 deed toen Genee & Co daar ondergebracht waren. Maar dan vooral omdat die kreet de plank in de praktijk finaal misslaat.