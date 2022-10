Geen korting op de collectieve zorgverzekering in 2023

Per 1 januari 2023 wordt de korting op collectieve zorgverzekeringen afgeschaft. Dat betekent dat zorgverzekeraars hun verzekerden geen korting meer op de basisverzekering mogen geven. Welke gevolgen heeft het verdwijnen van de collectieve zorgverzekering?

Wat houdt een collectieve zorgverzekering in?

Een collectieve zorgverzekering kun je afsluiten via bijvoorbeeld je werkgever, sportclub, vereniging of gemeente. Doordat een groep mensen een zorgverzekering afsluit, geeft de zorgverzekeraar korting. De collectiviteitskorting verschilt per verzekeraar, maar mag sinds 2020 nog maximaal 5 procent zijn. Vanaf volgend jaar is het verleden tijd.

Ook voor de aanvullende zorgverzekering bieden zorgverzekeraars collectiviteitskorting. Die mag voorlopig wel nog blijven bestaan. Deze korting kan zelfs oplopen tot zo’n 20 procent.

Waarom verdwijnt de collectiviteitskorting?

Het idee achter de collectiviteitskorting was dat zorgverzekeraars deals sloten en de kostenbesparing als korting teruggaven aan de verzekerden in het collectief. Maar de premies namen juist voor iedereen toe om de korting te kunnen bekostigen. Hierdoor moesten verzekerden buiten het collectief opdraaien om de collectiviteitskorting in stand te houden.

De collectiviteitskorting wordt afgeschaft om het eerlijker te maken voor mensen die geen groepskorting kunnen krijg. Het moet ook zorgen voor een overzichtelijker polisaanbod dat makkelijker te vergelijken is.

Een collectieve zorgverzekering is niet altijd voordeliger

Het verdwijnen van de collectiviteitskorting is niet per se slecht nieuws. Vaak kun je via jouw collectief maar via één zorgverzekeraar korting krijgen op je basisverzekering. En dit is wellicht niet de optie die het beste bij jouw zorgbehoeften past. Wellicht is er een andere optie die ook voor al jouw benodigde zorg dekking biedt, en is dit voor jou de goedkoopste zorgverzekering.

Collectieve aanvullende verzekering blijft

Als je relatief veel zorg nodig hebt, is een collectieve aanvullende verzekering vaak wel voordeliger. Met een uitgebreide dekking voor de aanvullende verzekering hoef je zelf immers meestal weinig kosten meer te maken.

Bekijk altijd wel goed welke zorg je nodig hebt. Een collectieve aanvullende verzekering biedt misschien niet het pakket dat jij nodig hebt en is daardoor misschien niet de beste keuze voor jou. Het is daarom verstandig om zorgverzekeringen te vergelijken. Zo maak je geen onnodige kosten voor je zorgverzekering, maar heb je wel de juiste dekking.