Mediums en paragnosten: wanneer schakel je ze in?

Een medium is een persoon die beweert een bijzondere gave te hebben. Ze zouden namelijk contact kunnen leggen met, voor de meeste mensen onzichtbare, entiteiten. Hierbij kun je denken aan overleden geliefden of andere personen. Ook zouden ze vragen over de toekomst kunnen beantwoorden. Mediums zouden beelden uit het verleden en het heden kunnen zien en zouden visioenen kunnen hebben.

Door deze bijzondere gave, is een medium in staat om belangrijke levensvragen te beantwoorden. Wil je graag weten of je carrière positief uitpakt in de toekomst? Of heb je vragen aan een dierbaar persoon die je helaas verloren bent? Een medium helpt je bij het beantwoorden van deze moeilijke vragen.

Het verschil tussen een medium en een paragnost

Wie op zoek is naar antwoorden zal tijdens zijn of haar zoektocht tot de conclusie komen dat er veel gesproken wordt over mediums en paragnosten. Maar wat is het verschil nu precies? Zoals we net al kort beschreven, zou een medium contact kunnen leggen met entiteiten. Daarnaast zouden ze vaak beelden uit het verleden en het heden kunnen zien en hebben ze visioenen. Elk medium is echter anders. Sommigen zouden energieën en emoties van anderen kunnen aanvoelen, anderen kunnen door naar een foto te kijken beelden of visioenen zien.

Een paragnost beschikt mogelijk eveneens over een deel van deze bijzondere gaven. Ze kunnen echter geen contact leggen met verschillende entiteiten. Heb je vragen aan een dierbaar persoon dat overleden is? Dan zou je op zoek kunnen gaan naar een medium.

Mediums en horoscopen

Mediums beweren te kunnen zien welke gebeurtenissen er in het verleden plaatsvonden of in het heden of de toekomst plaatsvinden. Dit doen ze aan de aan de hand van de stand van planeten, de zon en de maan. Met deze informatie kunnen ze vervolgens onze daghoroscoop schrijven.

Bekijk altijd goed of de horoscoop van een ervaren medium komt. Lees je je daghoroscoop op internet? Bepaal de betrouwbaarheid van het medium dan aan de hand van reviews.