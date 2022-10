John van den Heuvel over Thijs Römer: 'Hij ontkent niks en bevestigt niks' 

Heftig jaartje voor Römertje, toch?

Zeg dat wel. De ellende begon een tijdje geleden al toen een 20-jarige vrouw hem via Twitter had beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen ze nog maar 14 jaar oud was. Thijs Römer, die normaal gesproken wordt afgeschermd door een dikke managermuur van gewapend mediabeton en doorgaans nergens op reageert, veerde op uit zijn bureaustoel. Via Twitter zei hij dat het verhaal van grensoverschrijdend contact met een tienermeid hem te ver ging omdat hij zelf vader is van tienerdochter Sammie, die hij kreeg met zijn ex Katja Schuurman. Nena Kruizenga uit Groningen is de bewuste jonge vrouw; ze geeft toe dat ze de beschuldigingen misschien niet via Twitter had moeten uiten, maar ze neemt die zeker niet terug. Inmiddels liggen er drie aangiftes tegen Römer van zedenmisdrijven, die nu door het Openbaar Ministerie worden onderzocht.

Wat vindt mevrouw Römer daarvan?

De vorige mevrouw Römer had al gauw tabak van de apenstreken van de ietwat arrogante acteur; Katja en hij gingen in februari 2015 uit elkaar nadat ze 11 jaar ‘intens samen hadden geleefd’. Wat dat ‘intens’ exact inhield, daar gaan diverse verhalen over rond, van swingen tot vreemdgaan en feestjes vol drugsgebruik. Van seksueel grensoverschrijdend gedrag hoorden we toen echter nog niks. De huidige mevrouw Römer heeft daar in haar huwelijk met Thijs echter wel mee te maken, nu juichechannels en roddelbladen volop berichten over naaktfoto’s die hij van leden van zijn fanclub zou hebben gevraagd. Naar verluidt heeft Igone Römer-de Jongh baardmans de deur uitgezet. Niet alleen drie aangiftes wegens smeerlapperij dus, maar ook zand in de huwelijksmotor. Römer zelf zag de bui al hangen en veegde in september zijn agenda leeg voor de komende tijd.

Wat vindt Thijs Römer van zichzelf?

‘Ik heb het afgelopen jaar te hard gewerkt en neem daarom rust.’

Wat vinden wij van Thijs Römer?

Hij heeft recent zijn medewerking aan de nieuw te maken Netflix-film Oei, Ik Groei afgezegd. Het lijkt ons inderdaad toepasselijk dat Römer voorlopig even niets laat groeien of zwellen.

Wat vinden anderen van Thijs Römer?

DENNIS SCHOUTEN - presentator Roddelpraat

‘Jan Roos heeft in onze uitzendingen meerdere keren geroepen dat Römer vreemdging met Wendy van Dijk, maar we zijn hem pas echt gaan bespreken toen er mee werd gedreigd dat er aangifte tegen hem zou worden gedaan. Ik heb met die Nena gechat en ze heeft me een spraakbericht teruggestuurd. Ze gebruikte de voor mij nieuwe term sextortion:Römer wilde foto’s van haar, anders dreigde hij het contact met haar te beëindigen. Het meest opmerkelijke vond ik, en je mag erbij opschrijven dat dit een bijzonder onsympathiek standpunt is van mij: ik begreep vooral niet dat zo’n goed uitziende acteur wat wil met een ontzettend dik klein meisje. Buiten het feit dat het buitengewoon smerig en onpasselijk is omdat die meid minderjarig was, snap ik ook niet wat hier mooi en leuk aan is. Ik begrijp het van geen kant. Het uiterlijk van dat meisje was in eerste instantie de reden dat ik dacht: dit klopt niet. Maar ze heeft na haar ervaringen met Römer in klinieken en instellingen gezeten zegt ze zelf. Nu hij zijn werk heeft neergelegd, zijn vrouw hem uit huis heeft gezet en de politie met meerdere aangiftes aan de slag gaat, denk ik: waar rook is, is vuur. Weet je wat nog meer gek is? Dat hij een fanclub had. Met alle respect: het hoogste wat er op zijn cv prijkt, is een rol in Moordvrouw, niet eens een hoofdrol maar een rol. Als je dan zelf bedenkt dat er een fanclub moet komen, waar hij zelf een bepaalde rol of taak in vervult, dan ben je wel behoorlijk vol van jezelf. Of hij nog aan de bak komt, of aan de vrouw? Dan moet hij worden vrijgesproken of de zaak moet worden geseponeerd. Daar ga ik niet vanuit. Of we nog veel van Thijs gaan horen? Tja. Hoorde jij de laatste jaren veel van Thijs? Hij was een kaars die bijna op z’n einde was en nu is uitgeblazen.’

JOHN VAN DEN HEUVEL - misdaadjournalist De Telegraaf

In RTL Boulevard: ‘Het OM in Noord-Nederland doet onderzoek naar drie aangiften. Het gaat om jonge vrouwen die de acteur beschuldigen van online seksueel misbruik. Dan moet je denken aan mogelijke gevallen van sextortion. Dat is het afpersen met seksfoto’s of het aanzetten tot het maken en sturen van expliciet materiaal, zoals jezelf bevredigen op foto’s of video. Daar kan een slachtoffer mee onder druk worden gezet om het vaker te doen. Er zou geen sprake zijn geweest van fysiek contact, het zou online hebben plaatsgevonden. Dat is sinds enige tijd strafbaar gesteld in de wet. Het grote verschil met fysieke zedenmisdrijven zoals verkrachting en aanranding is dat bij online misdrijven de bewijsvoering meestal wat makkelijker is vanwege bewaard chatverkeer of uitgewisselde foto’s. Er liggen drie aangiften. Die worden onderzocht, maar dat zegt nog niks over of hij wel of niet schuldig is. Thijs zelf en zijn management ontkennen niks, bevestigen niks en willen geen commentaar geven.’

NENA KRUIZENGA - vermeend slachtoffer

In Story: ‘Ik weet dat het goedkomt. Zolang Thijs een passende straf krijgt, vind ik het goed. Het maakt me niet uit wat voor straf, maar de mensen moeten gewoon weten dat hij een vieze vent is. Ik gun hem het slechtste en dat hij in de bak belandt. Ik ken die twee andere meisjes die aangifte tegen Thijs hebben gedaan. Ik heb van alles waarvan ik Thijs heb beschuldigd bewijzen, zoals naaktfoto’s. We kregen via Twitter contact en op den duur kreeg ik zijn telefoonnummer. Ik heb vaak naaktfoto’s doorgestuurd, maar ga niet zeggen hoe dat precies ging. Op mijn veertiende ging ik bizar genoeg alleen met de trein van Groningen naar Amsterdam. Ik ben toen nog een stuk met de tram gegaan naar zijn huis.’ ✖