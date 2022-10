Dit zijn de beste plekken om te wonen in Den Haag

Wij begrijpen best dat op het moment dat je dit voorbij ziet komen, denkt: in Den Haag wil ik ook wel wonen. Om deze zoektocht gemakkelijk is Rentola Den Haag wellicht een uitkomst. Op Rentola kan je namelijk een overzicht vinden van alle huizen die in Den Haag te koop of te huur staan. Met de vele filters die de website aanbiedt, kan je snel een goed overzicht krijgen van alle huizen die bij je passen.

De Vogelwijk

De Vogelwijk is tussen 1910 en 1960 aangelegd in wat voorheen de Segbroekpolder was, waar de lokale middelbare school nog steeds naar vernoemd is. De vogelwijk ligt in het westen van de stad en gedeeltelijk aan zee. In de Vogelwijk vindt je verschillende soorten huizen: een aantal van de huizen zijn vrij luxe villa’s, maar er zijn ook zeker ‘gewone’ rijtjeshuizen in de wijk te vinden.

Vruchtenbuurt

De vruchtenbuurt is een echte volksbuurt en ligt dicht in het centrum van de stad. In de vruchtenbuurt zijn relatief weinig bijzondere plekken, maar dat geeft niets. Het is er ontzettend gezellig met veel winkels, cafés en restaurants, wat een echt buurtgevoel oplevert. Bovendien is de vruchtenbuurt enorm goed verbonden met de rest van de stad – je hebt er een flink aantal bussen en zelfs een aantal trams waar je gebruik van kunt maken. Met de bussen kom je eigenlijk in de gehele stad & het strand en met de trams sta je binnen no-time in het centrum. Ook heb je vanaf de Vruchtenbuurt toegang tot vele middelbare scholen, wat voor ouders met tieners zeker geen overbodige luxe is. Het reeds genoemde Segbroek maar ook Hofstad MAVO en Maris College Bohemen zijn in de buurt te vinden. Ook is het prestigieuze Dalton Den Haag vanaf de Vruchtenbuurt nog geen kwartier fietsen.

Het Zeeheldenkwartier

In het Zeeheldenkwartier merk je het culturele aspect van Den Haag vrij sterk op. Er zijn veel koffiebarretjes en andere plekken waar veel creatieve geesten komen om aan hun ideeën te werken of met elkaar te bespreken. Deze barretjes zitten vast aan een aantal grote pleinen – het Anna Paulownaplein en het Prins Hendrikplein – die de buurt een mooi karakter geven. Ook zijn er een aantal leuke winkelstraten: met name in de Piet Heinstraat en de Zoutmanstraat kan je goed uit de voeten.



De zeeheldenbuurt heeft als een gevolg van haar creatieve karakter – of misschien juist wel door, wie zal het zeggen – een aantal musea: de beroemdste is de Panorama Mesdag van Mesdag. Wie het pronkstuk komt bezoeken kan een volledige 360 graden panorama zien van hoe de stad en de duinen er in de tijd van Mesdag uitzagen. Ook zit er het Media Museum Beeld en Geluid (niet te verwarren met Beeld en Geluid in Hilversum) dat ook zeker het bezoeken waard is.

Het Hofkwartier

Hoewel mensen soms vergeten dat er ook mensen wonen, is het Hofkwartier één van de meest prestigieuze wijken van Den Haag. Veel van de plekken die we als iconisch zouden bestempelen zijn namelijk hier te vinden: Paleis Noordeinde, het Vredespaleis en het Binnenhof zijn allemaal op dit stuk te vinden.

Ook kan je op het Noordeinde enorm goed winkelen: je vindt er ateliers, boetieks, galeries en trendy horecagelegenheden. Zelfs een sigarenspeciaalzaak en de oudste English Bookstore van Den Haag zijn hier te vinden. Wat je in het Hofkwartier ook zeker niet over het hoofd mag zien zijn de Paleistuinen: in het park vindt je prachtige vijvertjes en kan je de hele middag heerlijk lopen of ontspannen. Bovendien is het ook voor kinderen erg geschikt.

In Den Haag zijn tal van buurten waar je met veel plezier zou kunnen gaan wonen – deze vier zijn slechts een greep uit de grote selectie aan buurten waar je uit zou kunnen kiezen. Het Regentessekwartier, de Stationsbuurt en de Vinex-wijken Wateringse Veld en Leidschenveen zijn bijvoorbeeld wijken die je ook tijdens je zoektocht niet over kan slaan.

Huren of kopen, in Den Haag kan het allebei. Afhankelijk van waar je naar op zoek bent kan je in een echt gezellige volksbuurt wonen als de Vruchtenbuurt en als je wat meer behoefte hebt aan een stukje luxe kan het in het Hofkwartier of de Vogelwijk eigenlijk niet misgaan.