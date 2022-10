Dit zijn de 5 leukste activiteiten om te doen met je vrienden

1. Leuke activiteiten met vrienden thuis

Als je erop uitgaat, is de kans groot dat je ergens geld aan uitgeeft. De goedkoopste activiteit is lekker thuisblijven. In je eigen huis of dat van een vriend heb je genoeg opties voor activiteiten. Denk aan een filmmarathon, een nieuwe serie kijken, bordspelletjes, gamen, pokeren, samen koken, een high tea, samen foto’s kijken, hetzelfde boek lezen, een proeverij, een pubquiz of karaoke. Bij de meeste van deze activiteiten kun je geheel gratis of tegen lage kosten veel plezier beleven.

2. Samen voetbal kijken

Tijdens het WK voetbal kun je een gezellige avond organiseren door samen voetbal te kijken. Bij wedstrijden van het Nederlands elftal komt iedereen in Oranje gekleed, in een voetbalshirt of met een oranje wortel op zijn hoofd. Je zet de wedstrijd aan op tv en zet een borrel en wat hapjes op tafel. Zelfs de vrienden die niet van voetbal houden zullen dit gezellig vinden, helemaal als Oranje wint. Om het extra spannend te maken kun je wedden op sport en intens meeleven met de wedstrijd. Bij een van de legale goksites Nederland kun je misschien zelfs geld overhouden aan deze activiteit!

3. Gratis evenementen in de stad

Elke keer bij iemand thuis zitten kan natuurlijk ook vervelen. Vanzelf komt de vraag weer naar boven: Wat gaan we doen met de vriendengroep? Jullie willen het liefst niet te veel geld betalen, maar dat hoeft ook niet altijd. In veel grote steden worden regelmatig gratis activiteiten georganiseerd. Denk aan stadswandelingen, tentoonstellingen, gratis musea, markten, street art bekijken of in de zomers gratis festivals of een braderie. Zoek op internet naar gratis activiteiten in jouw stad en wie weet kun je er vandaag nog op uit met je vrienden.

4. Sporten

Sporten is ook altijd een goed idee als je met een vriendengroep een activiteit wilt uitvoeren. Je kan een balletje trappen op een voetbalveld zonder dat je iets hoeft te betalen. Als er meerdere vrienden zijn met een wielrenfiets of mountainbike kun je samen gaan fietsen. Voor hardlopen heb je helemaal geen attributen nodig, dat kan gewoon gratis in de buitenlucht. Als jullie het niet erg vinden om een klein bedrag te betalen, kun je ook een sportzaal huren. Daar kun je zaalvoetbal spelen, basketballen of gaan apenkooien of gymmen met de apparaten die er mogelijk staan.

5. Vriendenweekend

Eens in de zoveel tijd wil je extra tijd doorbrengen met je vrienden. Dan plan je wanneer iedereen vrij is een vriendenweekend. Je kunt ervoor kiezen om ergens naartoe te gaan en te kamperen in een tent of goedkoop in een huisje te verblijven. Overdag heb je dan genoeg tijd om leuke dingen te doen. Enkele goedkope activiteiten tijdens een vriendenweekend zijn: een speurtocht, escape room, een wandeling, high tea, workshops, een boottocht, buiten spelletjes doen of binnen bordspelletjes doen. ’s Avonds kun je dan de dag afronden met een borrel, een pubquiz, een proeverij of een karaokeavond. Vervolgens blijf je allemaal slapen en doe je de volgende dag nog wat leuks samen. Zo maak je leuke herinneringen om later op terug te kijken.