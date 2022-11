Sam: 'Ik ging alleen naar een singles evenement. Dit vond ik ervan'

Van een ondeugende vrijmibo, tot een stijlvolle wijnproeverij en een grote rooftop party, singles evenementen zijn populair in Amsterdam. Ook blijken ze een goede manier te zijn om te daten. Maar hoe graag je ook je volgende vlam wil ontmoeten en je liefdesleven een boost wil geven, in je eentje gaan klinkt net iets té spannend.

Maar waarom eigenlijk? Misschien kunnen we je van gedachten laten veranderen. Datingapp en evenementen expert Inner Circle organiseerde onlangs een spetterende singles avond in Chateau Amsterdam. We spraken met een van de gasten, Sam, na een nacht vol wijn, muziek en veel geflirt.

Dit artikel is in samenwerking met Inner Circle geschreven.

Waarom ik naar een singles evenement besloot te gaan...

'Ik was het beu om te swipen en gesprekken te voeren die nergens op uitliepen. In een ideale wereld wilde ik iemand op een natuurlijke manier ontmoeten in een kroeg, maar we weten allemaal dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Dus een feestje waar iedereen ervoor openstaat om te daten; dat leek me wel wat. En als het niks zou zijn, zou ik in ieder geval naar huis gaan met een goed verhaal.'

Hoe ik me voor het evenement voelde...

'Eerlijk gezegd, behoorlijk nerveus. Het was mijn eerste singles evenement en ik ging helemaal alleen. Wat wel hielp was de evenementen pagina van Inner Circle. Ik kon andere leden zien die naar hetzelfde evenement gingen en ik kon alvast een blik werken op hun profielen. Je hebt zelfs de mogelijkheid om iemand een berichtje te sturen en af te spreken om samen naar het evenement te gaan. Of je kan alvast in de app flirten met iemand die je wel ziet zitten. Maar ik koos ervoor om het van tevoren nog even rustig aan te doen.'

Wat ik van het evenement vond...

'Ik vond het geweldig. De DJ was fantastisch, de hapjes lekker en de bar hielp iedereen om los te komen. Wetende dat iedereen om je heen ervoor openstaat om te daten gaf me meer zelfvertrouwen. Iedereen is daar om dezelfde reden en dat maakt het makkelijker om een praatje te maken met volslagen vreemden.'

Heeft iemand mijn interesse gewekt...

'Er waren genoeg leuke mensen om mee te praten, flirten en dansen. Onderweg naar buiten heb ik zelfs nog met iemand gezoend. We wisselden nummers uit, dus ik ben benieuwd of er nog een tweede date gaat komen.'

