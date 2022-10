Beste Elon Musk,

Proficiat. De baas van Twitter. ‘Chief Twit’, noem je jezelf al. Nooit vies van wat vals pathos, schreef je ‘the bird is freed’. Twitter wordt weer het kanaal waar alles mag worden gezegd. Zelfs Donald Trump is er weer welkom. Die had als Twitter-vluchteling al zijn eigen kanaal opgericht, Truth Social, een soort Forumland onder de sociale media.

Waarom koop je Twitter? Zelf zeg je: ‘Om te proberen de mensheid, waarvan ik houd, te helpen.’ Elon, Chief Twit, met alle respect (dat zeggen we in Nederland altijd voor we iemand beledigen): daar moest ik een beetje om lachen. Ik weet dat je een Jezus-complex hebt, maar zoals we in Nederland hebben geleerd van Willem Engel: mensen met een Jezus-complex zijn de laatste mensen van wie je ooit hulp zou moeten wensen.

Je aankoop van Twitter gaat om het belangrijkste dat mensen met jouw profiel drijft: macht. En dus hebben we een wereld waarin een handvol ondernemers meer macht heeft dan veel regeringsleiders tezamen, omdat ze bepalen hoe we communiceren, onder welke voorwaarden en met welke sancties. ‘The Bird is Freed’: het punt is nou juist dat dat blauwe vogeltje een platform was geworden dat die vrijheid in gevaar bracht. Niet de vrijheid van het platform zelf, maar van de wereld daarbuiten, de échte wereld. Het werd een broeinest van desinformatie, waar iemand als Trump (een van de populairste Twitteraars, samen met Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift, Cristiano Ronaldo, Lady Gaga en jij) actief een poging tot staatsgreep kon aanmoedigen. Gedwongen door maatschappelijke druk en onder dreiging van sancties namen sociale media als Facebook en Twitter de laatste tijd eindelijk voorzichtig wat verantwoordelijkheid voor hun eigen inhoud. Dat zal onder jouw leiding weer teruggedraaid worden, want je bent van de school die vrijheid weigert te koppelen aan verantwoordelijkheid.

Ik ben voor onbegrensde vrijheid, maar wel in begrensde delen van de samenleving. In de kunsten bijvoorbeeld. Een sector die momenteel wordt bedreigd, en het gevaar komt nu niet van een bitterballenliberaal als Halbe Zijlstra, maar van links: van milieuactivisten die kunstwerken aanvallen in naam van het klimaat. De nieuwe variant op de oude grap van het jongetje uit het kerkkoor dat níét misbruikt was door de pastoor en zich afvroeg wat er mis met hem was: de kunstenaar die zich vertwijfeld afvraagt of zijn werk niet belangrijk genoeg is om te besmeuren.

Die onbegrensde vrijheid gaat nu terugkomen op het medium dat toch al het agressiefste en naargeestigste is van alle sociale media. Wat er op Twitter moet gebeuren om het te redden uit de poel van moreel verderf, is al lang duidelijk: een einde maken aan trollen, door de anonimiteit eruit te slopen. Weg met die lafheid. Dat zal onder jou niet gebeuren, integendeel. Wie straks op het nieuwe Twitter de publieke uitverkiezing van een boekenprijs zou willen saboteren, kan zijn gang gaan, en de prijs laten winnen door Chief Nitwit.