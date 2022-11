Mille Miglia: de klassieke duizendmijl-rally in Italië

Al sinds mensenheugenis wordt er op sportwedstrijden gewed, dus ook op de Mille Miglia. Wellicht is een vakantie boeken ten tijde van deze rally en vervolgens een gokje wagen de beste manier om zo dichtbij mogelijk te komen. De route zelf een keer afleggen met (huur)auto of camper is ook een mooi idee voor een onvergetelijke vakantie. Wist je trouwens dat het mogelijk is om op bepaalde racesporten online een gokje te wagen? Wil je hier gebruik van maken? Dan kun je hiervoor Nederlandse goksites vergelijken.

Ontstaan van de Mille Miglia

Franco Mazzotti, Aymo Maggi, en Renzo Castagneto, drie heren uit het Brescia van 1923, waren het er niet mee eens dat alle aandacht naar het nieuwe Monza circuit vlakbij Milaan ging. Hun race, Gran Premio di Brescia, kwam in de schaduw te staan. Dus organiseerden ze een andere wegrace van Brescia naar Rome en terug, een slordige duizend mijl (1600 kilometer). In 1927 vond de eerste editie plaats. Dertig jaar lang werd steeds een andere van de twaalf mogelijke routes bereden.

Meedoen is moeilijk en duur

Om tegenwoordig mee te mogen doen, moet je rallywagen daadwerkelijk al een keer aan de legendarische race mee hebben gedaan. Het moet dus een oldtimer zijn. Soortgelijke modellen worden soms toegelaten door de organisatie, maar dan is er nog het inschrijfgeld van pakweg 8000 euro exclusief belasting. Nee, dan zijn er twee aantrekkelijkere opties: of je neemt een kijkje wanneer de jaarlijkse race in oktober verreden wordt, of je zoekt de route op en legt hem een keer zelf af. Dan krijg je veel moois te zien!

Dwars door schitterend Toscane

De Mille Miglia start in Brescia, Lombardije, en gaat zuidwaarts langs bijvoorbeeld Parma naar Pisa, de stad die je misschien nog op je bucketlist had staan. Welkom in schitterend Toscane! Pisa ken je van de scheve toren, maar er is veel meer te zien en te doen. De weg leidt verder de mooie regio in, langs Grosseto in de Maremma en verder door Lazio (langs het meer van Bolsena, heerlijk plekje) richting de Eeuwige stad Rome. Tip: parkeer hier buiten het centrum, want autorijden lijkt er soms meer op een camper-race uit Top Gear.

Terug omhoog: Orvieto - Arezzo - Firenze - Bologna - Verona

De weg naar het noorden wordt vervolgens door het binnenland ingezet. Dwars door de glooiende heuvels van Umbrië, waar je een heerlijke middag in Orvieto rondslentert. En dan komt er nog meer stedenpracht voorbij: het door toeristen nog onontdekte Arezzo, Renaissancestad Firenze oftewel Florence, pastahoofdstad van de wereld Bologna en het schitterende Verona in de regio Veneto. De ooh's en aah's zijn onderweg niet van de lucht, laat staan wanneer je tussen de indrukwekkende architectuur uit de oudheid rondloopt. Uiteindelijk keer je terug in Brescia, 1600 kilometer gereden en een onvergetelijke trip beleefd.