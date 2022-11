Of je nu kastelen gaat bezoeken in Frankrijk of wilt genieten van een sangria in de Spaanse zon: met een eigen caravan rij je heen waar je wil. Je kunt veel meer meenemen dan met een vlieg- of autovakantie. Met een caravan heb je altijd je eigen spulletjes bij de hand. Dit huis op wielen geeft je de vrijheid en comfort die je zoekt. Ben je van plan om een caravan te kopen? Bedenk dan goed wat voor een caravan je wilt kopen. Kies je voor een tweedehands of nieuwe caravan? Bekijk de voordelen.

Wat kost een goede caravan?

Een nieuwe caravan is te koop vanaf ongeveer €13.000. Maar, als je een iets luxere variant wilt, kun je daar al snel een paar duizend euro bij optellen. De meeste nieuwe caravans die gekocht worden, zijn maximaal €25.000. Wil je alles erop en eraan? Dan heb je voor €40.000 een super-de-luxe uitvoering. De prijs van een tweedehands caravan verschilt per merk, type, onderhoud en gebruik. Als je op zoek bent naar een goede tweedehands caravan, kun je beter iets meer besteden aan een caravan van een betrouwbare handelaar, dan dat je de goedkoopste op Marktplaats vindt. Je loopt dan het risico dat je snel veel geld kwijt bent aan onderhoud of kapotte onderdelen. Bij een BOVAG aangesloten dealer, heb je 12 maanden garantie, en heb je meer zekerheid over de staat van jouw caravan.

Wat zijn de voordelen van een tweedehands caravan?

Een tweedehands caravan is een stuk voordeliger dan een nieuwe caravan. En vaak kunnen ze nog jaren mee. Als de vorige eigenaren zorgvuldig hun caravan hebben onderhouden – denk aan regelmatig onderhoud en winterstalling – dan is de caravan vaak nog zo goed als nieuw! Weet je nog niet zeker of een caravanvakantie iets voor jou is? Met een tweedehands caravan kun je dit, goedkoper, uit gaan zoeken. Vind je het niks? Dan ben je minder geld kwijt dan bij een nieuwe caravan. Daarnaast is de levertijd van een tweedehands caravan kort en is de afschrijving lager. Kortom: voor minder geld kun je heerlijk op vakantie met je tweedehands caravan!

Wat zijn de voordelen van een nieuwe caravan kopen?

Een nieuwe caravan is natuurlijk duurder dan een tweedehands caravan, maar je kunt hem wel helemaal zelf uitzoeken en samenstellen. Denk aan het interieur, de kleur van bekleding et cetera. Er is een groot aanbod aan nieuwe caravans met talloze opties. Als eerste eigenaar heb je natuurlijk het voordeel dat alles nog schoon en netjes is. Jij bent de eerste die op het bed slaapt en van het toilet gebruik maakt. Als je een nieuwe caravan aanschaft, profiteer je ook nog van de fabrieksgarantie!

De aankoop van een caravan financieren

Of je nu een nieuwe of tweedehands caravan koopt, het kost een hoop geld. Sommigen kunnen dit direct neerleggen en anderen hebben misschien hulp nodig bij het financieren van hun caravan. Er zijn diverse manieren om je caravan te financieren, bijvoorbeeld door een persoonlijke lening.

Bekijk voor de aankoop goed of dit in jouw kostenplaatje past. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.