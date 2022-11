'Qatar is echt een enorm schijtland'

Hé jongens, even hè, wisten jullie dat Qatar echt een enorm schijtland is? Ja duh – tuurlijk wisten jullie dat. Kneiterreligieus, supporter van alle islamitische extremistengroepen die je kunt verzinnen, niet zo happig op homo’s, alle vrouwtjes bij voorkeur in een katoenen vuilniszak en wie er wat van zegt, riskeert martelkelders, steniging of de doodstraf. Nope, Qatar is niet echt een land met de gulle lach van het levensgenot aan de kont.

Hoorde je zelden iemand over, want voor je het weet heb je per ongeluk islamkritiek en dan zijn de rapen gaar in de goegemeente. Maar omdat de Fifa zich heeft laten omkopen om gras in het woestijnland te leggen voor een toernooitje, en aansluitend 6500 geïmporteerde arbeidsslaven zijn gecrepeerd tijdens het bouwen van WK-stadions die na het toernooi weer aan de eeuwige woestijn worden teruggegeven, is er nu een hele fijne proxy ontstaan om politiek correct over te doen: voetbal is niet alleen oorlog, maar ook oliebelangen, en moord.

Niet geheel onterechte kritiek dus, want Qatar is immers een totaal schijtland. Maar het verloop wordt voorspelbaar als het policor-kartel z’n proxy-haakje om de huichelmegafoon aan op te hangen en een flinke keel op te zetten pas vindt wanneer Oranje zich kwalificeert voor een toernooi in een land als Qatar, waar Volkswagen, Coca-Cola en Nike vervolgens hun billboards planten.

Of de Jumbo. Ik zou willen dat we in een tijdsgeest leefden waarin we konden lachen om een gewaagde commercial waarin een stel bouwvakkers zich vrolijk voorbereidt op een geweldig WK, maar helaas leven we in een tijd waarin mensen die altijd kwaad zijn op mensenrechtensituaties in het algemeen en nu die van Qatar in het bijzonder, hun machteloosheid om middeleeuwse oliesjeiks tot de orde te roepen botvieren op de reclame van een supermarkt. Die vervolgens prompt de reclame van de buis trekt en nederig nep-excuses maakt, want een paar duizend dode bouwvakkers is best kut, maar imagoschade is pas echt erg voor de brand safety.

Aldus is de strategie bekend en rollen we richting een WK waar Oranje gewoon aan meedoet (met zo’n lullig armbandje om), waar kabinet en koning zich lekker laten fêteren vanwege de gasbelangen en het regime van Qatar zich nergens een zak van aantrekt, maar mogen we in Nederland niet genieten van een al te uitbundige Oranjesfeer en zullen de fans in ’s lands huiskamers nog geen vlaggetjesslinger kunnen ophangen zonder een morele gele kaart te riskeren.

Gelukkig keek ik al geen voetbal voordat Oranje in achterlijke olielanden moest aantreden van de Fifa. Maar goed – genoeg gelul over voetbal. Toi toi toi in Qatar, ik ga ff snel naar de Jumbo voor bier en chips. Binnenkort is namelijk de F1 Grand Prix van Abu Dhabi.