Succesvol emigreren: een B&B is niet genoeg

Negen van de tien keer wordt er gefantaseerd over een Bed & Breakfast, maar dat is niet genoeg om het hele jaar iets te doen (en een inkomen) te hebben. Bovendien wil de lokale bureaucratie nog wel eens tegenzitten. Een aantal tips om succesvol te emigreren.

Bouw snel je netwerk op

Het lijkt makkelijk geregeld: je verkoopt je woning in Nederland, koopt een huis in de Provence, Andalusië of Lombardije en pakt je boeltje bij elkaar. Maar op de plaats van bestemming ervaar je dat goed contact met de locals goud waard is. Een van de eerste dingen die je doet is kennismaken met de dorpelingen in het plaatselijke barretje. Daar vind je (via-via) een loodgieter, een aannemer, een tuinman of wie je maar nodig hebt. Dat spaart bakken geld en moeite uit. En je leert zo sneller de taal.

Wat ga je in de winter doen?

Buiten het zomerseizoen is het een hele kunst om je B&B vol te krijgen. Sterker nog, de meeste draaien geen omzet in de wintermaanden. En dan slaat ook de verveling toe. Een boeiende blog of vlog over je ervaringen kan zomaar de nodige sponsors aantrekken. Zoek op 'online geld verdienen' en er gaat een wereld voor je open. Want hoewel er vaak genoeg te doen is, in en om je woning, moet je dat verbouwen en klussen en de onvoorziene rekeningen wel kunnen blijven betalen.

Verdiep je in de mores (en natuurlijk de taal)

De taal leren lijkt een voor de hand liggende tip, maar we zien mensen in de bekende tv-programma's aan de lopende band de mist in gaan. Zodat een aannemer een raam op een totaal andere plek aanbrengt dan jij hem duidelijk dacht te hebben gemaakt. Verdiep je daarnaast in de mentaliteit. Heb je een lift naar de stad aan je buurman gevraagd, dan neemt hij dat serieus. Blijkt die lift later toch niet nodig omdat iemand anders je een slinger kan geven, dan is het in sommige landen niet netjes om de afspraak af te zeggen. Die buurman heeft zich erop ingesteld en zal zich gepasseerd voelen. Klein voorbeeldje, maar kennis van de mores is belangrijk om ongemakkelijke situaties te voorkomen.

Kom meer te weten over (het ritme van) de natuur

Niet zelden is je droomplek dichtbij of midden in de natuur, en die biedt veel mogelijkheden en tradities. Natuurlijk leer je je eigen moestuin bijhouden, maar wie meer te weten komt over het omliggende landschap en al zijn schatten, maakt daar gebruik van. Hout sprokkelen is op veel plekken niet verboden en er zijn in Zuid-Europese bossen kastanjes, eetbare paddenstoelen en zelfs truffels te vinden. Hier wordt meer in het ritme van de natuur geleefd en het is leerzaam en rustgevend om daarin mee te gaan. En lekker! De kok van het plaatselijke restaurant vertelt je er graag meer over.