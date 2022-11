'Jij bent ook een haat-imam, maar dan zonder baard'

Beste David Icke,

Het blijft hilarisch: al die complotdenkers, hele en halve fascisten en wappies die janken omdat jij niet mag speechen op hun evenement Samen Voor Nederland. Voor als in: tegen.

Voor je volgelingen is het verbod op jouw komst naar Nederland eigenlijk een cadeau, want centraal in het extreemrechtse complotdenken staat immers de zichzelf waarmakende voorspelling: als je roept dat Nederland een fascistisch land is en je mag er als antisemiet niet speechen omdat je actief de democratie ondermijnt, kun je vervolgens roepen: zie je wel, het bewijs van hun fascisme.

Het blijft fascinerend dat een deel van de bevolking vindt dat een speech door een antisemiet op een paar meter van het monument op de Dam valt onder vrijheid van meningsuiting. De notie dat een democratie zichzelf moet beschermen, alles wat filosoof Karl Popper ooit heeft geschreven over de weerbare democratie (‘Als we ongelimiteerd tolerant zijn, zelfs jegens hen die intolerant zijn, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanvallen van de intolerante medemens, dan zal de tolerante mens ten gronde gaan, en met hem de tolerantie’), elk besef van het verband tussen ideologen als jij en geweld (nota bene een week na de aanval op Democraat Nancy Pelosi’s man): het gaat allemaal langs deze mensen heen. Omdat ze de democratie niet willen verdedigen, maar het bestaan ervan simpelweg ontkennen – ze herkennen een democratie niet eens als ze in er wonen. En ze komen niet verder dan het roepen dat ‘onwelgevallige meningen’ kennelijk niet zijn toegestaan in dit land – alsof Ongehoord Nederland nooit op de publieke omroep terecht is gekomen, en FvD niet in de Tweede Kamer. Alsof fascisme ook gewoon de zoveelste mening is.

Hilarisch vind ik ook de vele denkkronkels van jouw achterban, die hard stond te juichen toen Groot-Brittannië koos voor Brexit, en juist door die Brexit kon jou de toegang worden geweigerd, omdat Britten nu een reistoestemming moeten hebben als ze naar de EU komen. Haha!

Verschillende haat-imams mochten in het verleden niet speechen in Nederland, en volkomen terecht. Welnu: jij bent ook een haat-imam, alleen heb je geen baard en heb je geen heilig boek nodig om Joden te haten, maar schrijf je die boeken zelf.

Valt er dan helemaal niets af te dingen op het verbod op jouw komst? Jawel. Een belangrijk deel van de argumentatie, namelijk dat jouw ‘fysieke aanwezigheid’ aanleiding kan geven tot ‘sterkere reacties’ vanuit de tegendemonstratie. Dat betekent dat het simpelweg aankondigen van een tegendemonstratie met de suggestie van geweld voldoende is om een demonstratie te verbieden. Dan kan niemand dus meer demonstreren, want elke tegenstander kan die demonstratie laten verbieden. Een slechte zaak. Iedereen moet kunnen demonstreren, ook wappies en gekkies. Van ‘een glijdende schaal’ (een van de favoriete termen van je aanhangers) is echter geen sprake, want de grens is helder: oproepen tot geweld en het uitdragen van grondwettelijk verboden opvattingen als antisemitisme. Daarom is het verbod op jouw speech terecht.

En blijft de vraag vooral: hoe noem je de tranen van mensen die geloven dat reptielen de wereld besturen? Krokodillentranen?