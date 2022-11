'Weg met die kinderen'

Zomer 2024. Je maakt als kersverse ouder een wandeling door het park. Met de kinderwagen. Een studentikoos meisje spreekt je aan. Ze wijst naar iets dat blijkbaar ergens ver achter jou gebeurt. Je draait je om. Het meisje blijft ratelen. Zo sta je secondenlang nietsvermoedend met je rug naar de kinderwagen toe, turend in de verte. Plots rent het meisje weg. Je kijkt haar na, haalt je schouders op en verlegt je blik weer naar de kinderwagen. Om tot je afgrijzen te ontdekken dat die leeg is. In plaats van de baby ligt er nu een flyer:

‘Wij, van The Child Extinguishers, hebben jouw kind uit de roulatie genomen. Je zult wel in paniek zijn, maar vat het niet persoonlijk op. Jij bent het niet, het is jouw kind. Wij hebben dit gedaan, omdat kinderen enorm negatieve consequenties hebben voor het milieu.

Overheid en commercie proberen ons ervan te overtuigen dat kinderen het leven verrijken. Maar kinderen ontwrichten het klimaat, ze schaden de wereld. Uit cijfers blijkt dat het krijgen van één kind op jaarbasis gelijk staat aan 36 trans-Atlantische retourvluchten. Daarom verdoen wij van The Child Extinguishers onze tijd niet met het blokkeren van vluchten op Schiphol (zoals Just Stop Oil), of het leeg laten lopen van banden van SUV’s (zoals The Tire Extinguishers).

Dit is een noodtoestand en nood breekt wet. Heb je ooit weleens gekeken hoeveel kinderen er rondlopen in kinderdagverblijven? Bij dieren zouden we spreken van een plaag. Dat er nog steeds kinderen worden geboren, is tekenend voor de manier waarop de Nederlandse elite met de klimaatcrisis omgaat. Het is ronduit misdadig hoe onze regering het houden van kinderen nog steeds sponsort middels kinderbijslag.

Misschien ben je nu in paniek en ten einde raad. Wij zijn dat ook. Want jouw baby ruimen, dat doen wij echt niet voor ons plezier. Maar we kunnen niet anders, gezien de klimaatapocalyps waarin de wereld momenteel verkeert. Elk kind dat nú uit de roulatie wordt genomen, levert direct een reductie op van maar liefst 58,6 ton CO2 per jaar (ter vergelijking: zonder auto leven scheelt 2,4 ton CO2 per jaar). Bovendien voorkomen we met deze actie dat jouw kind later ook weer kinderen krijgt, met alle gevolgen van dien.

Is dat schokkend voor je? Stel jezelf dan de enige vraag die er werkelijk toe doet: ‘Is het oké dat ik meer begaan ben met mijn kind, dan met onze planeet?’ Het houden van kinderen is een louter egocentrische daad. Want wat voor toekomst had jij jouw kind in deze apocalyptische wereld willen geven? Dat wezentje heeft er niet voor gekozen om geboren te worden, maar komt wel terecht in een wereld vol overstromingen, voedselschaarste en hittestress. De toekomst van de planeet staat op het spel. En daarom hebben wij nu ingegrepen.

The Child Extinguishers’

Is bovenstaande fictie? Yep. Maar laat de harde kern van Extincion Rebellion nog een jaartje of wat marineren in het eigen hysterische gelijk, dan is alles mogelijk. Want zo werkt radicalisering.