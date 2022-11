Geen feest bij WK-titel Oranje

Er is natuurlijk nogal wat te doen geweest rondom dit wereldkampioenschap in Qatar. In 2010 kreeg het schiereiland de organisatie toegewezen, een organisatie tot stand gekomen door omkoping en steekpenningen zo bleek later. Voor de FIFA geen reden om de organisatie bij het oliestaatje weg te halen. Ook de ontluisterende arbeidsomstandigheden voor immigranten bij de bouw van de stadions veranderde hier niets aan. Het WK moest en zou doorgaan.

En het gaat door. Zondag 20 november wordt de eerste aftrap verricht in een wedstrijd tussen gastland Qatar en Ecuador. Een dag later speelt het Nederlands Elftal zijn eerste wedstrijd tegen Senegal.

Oranje volkfeest

Als Nederland in 1988 het Europees Kampioenschap voetbal wint wordt Amsterdam overspoeld met Oranje fans. Duizenden en duizenden mensen verzamelen zich langs de grachten van de hoofdstad waar de kersverse kampioenen zich laten toejuichen. Het is Koningsdag in het kwadraat.

En zelfs als Oranje in 2010 als nummer twee terugkomt van het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika stroomt de hoofdstad vol voor een feestelijke huldiging, 700.000 mensen verzamelen zich om de verliezende finalisten als helden te onthalen.

Braafste jongetje van de klas

Een dergelijk volksfeest hoeven we bij een WK-titel van Oranje dit jaar niet te verwachten. Althans, dat wijst een groot internationaal onderzoek van online bookmaker Bet365 uit.

Bijna 30% van de Nederlanders geeft in dit onderzoek aan dat het een eventuele WK-titel van Oranje niet zal vieren. De omstandigheden rondom de organisatie van het WK worden hierbij als voornaamste reden opgevoerd.



Nederland is daarmee van alle landen het braafste jongetje van de klas. Ter vergelijking, in landen als Australië en Engeland zou zo’n 10% van de ondervraagden een wereldtitel niet vieren, terwijl in Mexico helemaal niemand, 0,00%, twijfelt over een feestje bij WK winst.



Hoe representatief het onderzoek is zullen we pas weten wanneer Oranje ook daadwerkelijk de wereldbeker terug naar huis brengt. Een mogelijkheid die volgens de Nederlandse bookmakers helemaal niet zo onwaarschijnlijk is. Daar staat Nederland bij de grootste kanshebbers voor de toernooiwinst. Een blik op het verleden geeft wellicht meer duidelijkheid.

Feest in 1978

In 1978 wordt het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië gespeeld. Een toernooi waarover destijds in Nederland net zoveel ophef ontstaat als nu. Het Zuid-Amerikaanse land wordt geplaagd door confrontaties tussen terroristische bendes en na een staatsgreep van het Argentijnse leger ontstaat er een dictatoriaal regime onder leiding van Jorge Videla. Onder zijn bewind worden duizenden Argentijnen opgepakt, gemarteld en vermoord. Maar de bal blijft rollen.

Na veel ophef besluit Nederland toch deel te nemen aan dit toernooi en reikt het tot de finale, waarin het verliest van het gastland.

Ondanks alle controverse en ophef vooraf, staan er bij thuiskomst op Schiphol tienduizenden supporters het elftal van coach Ernst Happel op te wachten. Na afloop volgt een koninklijk ontvangst op Paleis Soestdijk voor de verliezend finalisten.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Mybookmakers.nl