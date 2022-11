Dit zijn de lekkerste dranken voor de borrel

Wijnen

Bij het organiseren van een borrel, kan een lekkere wijn uit Californië zeker niet ontbreken. Er is geen wijnliefhebber die Californië niet herkent in de Panamera wijn. Deze wijn is niet alleen één van de meest geliefde wijnen in dat gebied, maar ook mensen uit andere streken kunnen er geen genoeg van krijgen. Het fijne aan deze wijn is dat het makkelijk online besteld kan worden. Zo kan Californië op ieder moment van het jaar in huis ervaren worden. Onder de Panamera wijnen kan er voor de Panamera Chardonnay of voor de Panamera Cabernet Sauvignon gekozen worden. De Panamera Chardonnay is een witte wijn dat wordt gekenmerkt door de rijke geur van abrikozen, appels en druiven. Ben je opzoek naar een rode wijn? Dan is de Panamera Cabernet Sauvignon een uitstekende keuze. Deze wijn heeft een krachtige, rijpe en verbluffende smaak, vanwege tonen van vanille en rijp rood fruit.

Champagne

Naast wijnen moet er natuurlijk ook champagne aanwezig zijn. Een uitstekende keuze hiervoor is de Veuve Clicquot Brut. Deze champagne is afkomstig van de één na grootste champagnehuis in de hele wereld. Het heeft haar succes te danken aan de goudgele kleur en een smaak die iedereen bijna letterlijk omverblaast. De Veuve Clicquot Brut heeft de meest aangename aroma’s van wit fruit, rozijnen, vanille en brioche cake. Op de tong glijdt deze champagne op een natuurlijke wijze weg, dat er naar meer wordt gesnakt. Deze champagne kan te allen tijde herkend worden door de echte experts en zal ongetwijfeld voor complimenten zorgen tijdens de borrel.

Concluderend, een borrel is een goede manier om collega’s beter te leren kennen of bij te praten met familie en vrienden. Bij een borrel kunnen versnaperingen niet ontbreken, echter is het belangrijk dat de lekkerste dranken aanwezig zijn. Wij raden de Panamera wijnen of de Veuve Clicquot Brut, een top champagne aan.