Dubbele maat

Er werd zendtijd toegekend aan Ongehoord Nederland nadat oprichter Arnold Karskens binnen de gestelde voorwaarden voor toetreding tot de publieke omroep succesvol het benodigde aantal leden had geworven en een plan van aanpak door de goedkeuringsmolens van de NPO wist te geleiden. Binnen die zendtijd komen mensen aan het woord die van de mediaan afwijkende (en niet zelden pertinent onware) opvattingen delen met de kijkers, en soms zegt iemand weleens ‘neger’ op televisie. Razendsnel zwellen geluiden aan om de morele bandbreedte van de publieke omroep terug naar de knellende (en ook niet altijd feitelijk correcte) waarden van voorheen te brengen, door ON uit het bestel te schoppen.

Forum voor Democratie deed in 2017 voor het eerst mee aan de verkiezingen en won twee Kamerzetels. Sindsdien maakte de partij initieel een enorme groei door, maar Thierry Baudet wist als alchemist van zijn eigen narcisme het goud dat hij in handen had vakkundig tot lood om te smelten. Van de toch nog acht zetels bij de laatste verkiezingen splitsten er drie af en de resterende vijf is precies wat Forum nog maximaal peilt. Inmiddels zwelt de roep aan voor wetgeving om FvD te (kunnen) verbieden, want uit de rokende puinhopen van de zelfbenoemde renaissance-zuil klinken knotsgekke complottheorieën en halfbakken dreigementen over ‘tribunalen’ en revoluties.

Een persoonlijke nog, omdat ie – gek genoeg – in het rijtje past: toen we in 2015 vanuit GeenStijl met GeenPeil een referendum optuigden binnen alle regels, kaders en voorwaarden van de wet en in 2016 binnen diezelfde normen de opkomstdrempel haalden en een geldige uitslag wisten te genereren, wist Den Haag – met D66 voorop – niet hoe snel ze het door henzelf ingevoerde raadgevende referendum uit alle wetten moesten schrappen. Inspraak is niet gewenst wanneer de opvattingen van bepaalde burgers (en in het geval van het EU Associatieverdrag met Oekraïne, maar eerder ook de EU Grondwet in 2005 en later ook de Sleepwet: een afgetekende meerderheid van de kiezers) niet stroken met het narratief van de machthebbende minderheid.

Geert Wilders is van mening dat de islam een dermate grote bedreiging vormt voor onze democratie en vrijheid, dat hij alle moskeeën wil sluiten en de Koran wil verbieden. Deze politieke wens komt hem consequent op woedende reacties van afkeuring en onwil te staan, van precies de partijen die nu ON en FvD willen verbieden en het referendum afschaften. Dit terwijl aanwijsbare radicale elementen binnen de islam wel degelijk openlijk de omverwerping van democratie en een collectieve onderwerping aan Allah bepleiten en daarbij bloederig geweld niet schuw(d)en.

Moet het punt nog breed worden uitgesponnen, of is de dubbele maat in meeteenheden helder genoeg? Een roep om inperking van afwijkende opvattingen zegt meer over de afzender dan over het doelwit.