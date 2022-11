Özcan Akyol: 'Doutzen is zich niet bewust dat ze 15-jarige yogameisjes aan het hersenspoelen is'

Er was eens...

Een schattig, blond meisje uit Giekerk dat na de havo in Drachten maar wat graag fotomodel wilde worden. Op 18-jarige leeftijd werd ze aangenomen door Paparazzi Model Management in Amsterdam, waarna ze jarenlang shows liep voor grote merken als Versace, Gucci, Calvin Klein, L’Oréal en Victoria’s Secret. Ook maakte ze haar debuut als actrice in Nova Zembla. Parijs, Londen, Milaan en New York waren haar thuishavens, in die laatste stad bezat ze zelfs enkele jaren een eigen appartement. In 2017 verhuisde ze terug om de twee kinderen die ze met partner Sunnery James kreeg in eigen land te laten opgroeien.

Maar toen...

Een bericht dat niemand begin dit jaar had zien aankomen: Doutzen gooit de modellenhanddoek in de ring! En dat terwijl ze op dat moment nog altijd een van de meest gevraagde en bestbetaalde vrouwen uit haar vakgebied was. Doutzen, verklaar je nader! ‘Een belangrijke reden om mijn carrière vaarwel te zeggen, is de ongelijkheid in de wereld. Ik heb me er altijd voor ingezet daar iets aan te doen. Op een gegeven moment ontdek je dat het misschien wel kan, maar dat het misschien zo in stand wordt gehouden. Toen dacht ik: laat alles maar gewoon zitten. Ik wil ook helemaal niet meer dit werk doen. Ik wil niet meer bijdragen aan al die corruptie. Ik wil alleen nog maar zuiver zijn.’

En nu zeggen we...

‘Foei, Doutzen! Tenminste, dat is de reactie die wel heel vaak volgt op berichten die zij online plaatst. Doutzen is een wappie geworden. De publieke opinie lijkt zich tegen haar te keren. Doutzen haalt haar schouders op voor alle kritiek. ‘Ze kunnen hun mening hebben, maar die doet er helemaal niet toe, tenzij hun mening jou beïnvloedt,’ citeert ze de Amerikaanse auteur Esther Hicks.

Wat vindt Doutzen van zichzelf?

‘Ik ben altijd het boerenmeisje gebleven dat dacht: als dit niet lukt, dan ga ik gewoon terug naar Friesland.’

Wat vinden wij van Doutzen?

Een slimme, knappe tante die zakelijk van aanpakken weet en zich de mond niet meer laat snoeren. Lastig voor haar dat ze daar nu net in het woke-tijdperk mee begint.

Wat vinden anderen van Doutzen Kroes?

ÖZCAN AKYOL - schrijver/presentator

‘Doutzen plaatst regelmatig iets op Instagram, maar ik denk dat ze niet eens in de gaten heeft wat ze daarmee teweegbrengt. Laatst schreef ze dat de Britse complotdenker David Icke onder de noemer “freedom of speech” geplaatst kan worden. Sorry, maar als je niet meer kan beoordelen dat deze man een antisemiet is, hoever heen ben je dan inmiddels? Prima dat ze dat zegt, maar het mooie is ook dat ik daar dan weer iets van mag vinden. Doutzen is zich, volgens mij, niet bewust dat ze daarmee 15-jarige yogameisjes aan het hersenspoelen is. Die volgen haar namelijk ook. Zelf merk ik dat mijn columns nogal goed worden gelezen binnen bepaalde politieke fracties. Ze laten dan collega’s steeds contact met mij opzoeken. Quasi amicaal, maar je weet dat er een andere bedoeling achter zit. Verder zijn de T-shirts of truien die ik draag vaak snel uitverkocht in webwinkels en ik kan me voorstellen dat mensen geïnspireerd zijn geraakt door de zakjes Kamagra die ik onlangs bij Vandaag Inside liet zien.’

NIKKI STEIGENGA - winnares Holland’s Next Topmodel 2013

‘Doutzen heeft een prima figuur, maar zelfs zij heeft geen heupmaat 90. Dat komt echt niet zo vaak voor. Ik weet niet of ik dat ooit zou kunnen krijgen. Om die reden heb ik het prijzengeld van het programma ook nooit gekregen. In de kleine lettertjes stond dat ik die maten moest hebben. Misschien hebben ze me daarom wel lasten winnen en niet medefinaliste Anke, die wel op de 90 zat. Ik ben daar nooit over met ze in gesprek geweest. Dat durfde ik ook niet en mijn ouders evenmin.’

WOLTER KROES - naamgenoot

‘Ik heb een heel mooi achternichtje, haha. Nee, was dat maar zo. Ze is altijd een van de mooiste vrouwen van Nederland geweest, en nog steeds. Ik vond haar wel een beetje discutabel tijdens de coronaperiode, waarbij ik dacht: waarom doe je dit? Voor de rest een prachtige vrouw en, samen met onze dj’s, een van de grootste exportproducten van ons land. Ze was jarenlang het gezicht van een lingeriemerk en die heb ik mijn vrouw ook weleens cadeau gegeven. Ze mag trots zijn op haar mooie achternaam. Zelf heb ik daar ook iets grappigs mee gedaan toen mijn zoon geboren werd. Hem noemde ik Thomas Valentijn, afgekort Tom. Wat krijg je dan: Tom Kroes, naar de geweldige Amerikaanse acteur. Iedereen reageert daar heel leuk op.’

GEARTE LEISTRA - moeder

In Libelle: ‘Als Doutzen wordt aangesproken of mensen willen met haar op de foto, dan vind ik dat soms nog lastig. Dan heb ik de neiging om haar te beschermen tegen al die aandacht. Maar Doutzen gaat daar heel goed mee om. Ik ben ontzettend trots op wat ze allemaal bereikt heeft. Ondanks haar werk snoept ze heus weleens. Ze eet voor 80 procent gezond en bewust, maar kan ook heel goed genieten. Ze zit niet vastgebakken in een voedingspatroon. Daar ben ik blij om. Ze weet duidelijk wat ze wel en niet wil en durft nee te zeggen. Dat bewonder ik. Zelf heb ik dat altijd lastiger gevonden.’

MAURO MANUEL - eigenaar duurzame kledinglijn

‘Ik vind het superstoer dat Doutzen de beslissing heeft gemaakt om te stoppen. De huidige fashionindustrie heeft pioniers nodig die hun mouwen opstropen en mensen wakker schudden. Om precies diezelfde reden heb ik mijn eigen merk Mausons ook in het leven geroepen. Mijn doel is om mensen te inspireren, net als Doutzen nu doet met haar keus om te stoppen als model omdat ze de misstanden in haar branche niet langer kan aanzien. Wat mij betreft een geweldig statement. Begin bij het doorbreken van de huidige patronen. Pas dan kan er ruimte ontstaan voor verandering.’