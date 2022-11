Waarom er zoveel pakjes tijdens de feestdagen worden bezorgd

We kijken allemaal uit naar de feestdagen, omdat deze periode in het teken van saamhorigheid, liefde, gezelligheid en cadeautjes staat. Echter, hebben velen van ons het druk met een fulltime baan, studie, vrijwilligerswerk of andere wekelijkse activiteiten. Daarnaast gaat het huishouden ook door en is het belangrijk dat we goed voor onszelf zorgen. Dit zorgt ervoor dat we vaak weinig vrije tijd overhouden om tot rust te komen en voorbereidingen te treffen op de feestdagen. Om deze reden maken steeds meer consumenten gebruik van het internet voor het doen Sinterklaas en Kerstinkopen. Het is heel makkelijk om online de perfecte cadeautjes uit te kiezen, omdat er uit een breed assortiment gekozen kan worden. Het grootste voordeel aan het online kopen van cadeautjes, is dat dit in alle rust gedaan kan worden en dat pakketjes volgende dag bezorgd kunnen worden. Dit is dan ook een grote reden voor de hoeveelheid pakketten rond de feestdagen.

Bestellen op het laatste moment

Een andere reden is dat consumenten die het heel druk hebben of het op tijd kopen van cadeautjes uitstellen, ervoor zorgt dat zij tot op het laatste moment pakketten bestellen. Op die momenten wordt er dan gebruik gemaakt van zelfde dag bezorging, zodat de cadeautjes nog op tijd kunnen komen. Bijgevolg stapelen de pakketten zich op bij de winkels, postorderbedrijven en leveranciers en zijn het aantal pakketten rond de feestdagen, velen malen groter is dan normaal. Met het aantal pakketten die per huishouden geleverd moeten worden, is het rond de feestdagen een extra uitdaging om deze pakketten op tijd te leveren.

Kortom, het einde van het jaar staat in het teken van feest, gezelligheid, saamhorigheid en cadeautjes. Doordat veel mensen het druk hebben of op het laatste moment online cadeautjes bestellen, worden er veel pakketten geleverd tijdens de feestdagen.