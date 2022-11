Het online bestaan: de stroomversnelling tijdens de coronacrisis

Zo'n beetje midden tijdens de coronacrisis vond de overheid de tijd om online casino's te legaliseren. De voetbaltoto hoeft al een tijdje niet meer op een formuliertje bij de sigarenboer ingevuld te worden, en speculeren doen de liefhebbers allang niet meer op alleen de uitslag. Fruitautomaten werken vrijwel precies hetzelfde als in de speelhallen. Deze Nederlandse klassieke gokkast kent menigeen nog van vroeger. Ook een potje poker of roulette behoort tot de mogelijkheden. Vanzelfsprekend is het aan deelnemers zelf of en in welke mate ze zich hieraan wagen, maar het tekent de ontwikkelingen.

Oeverloos videobellen

Was skypen of FaceTimen analoog, dan zouden we in 2020 en 2021 veelvuldig het signaal 'in gesprek' krijgen omdat we vaker en langer zijn gaan videobellen. De iets oudere lezer herinnert zich nog dat een beeldtelefoon als science fiction gezien werd. In series en films gold het als het modernste communicatiesnufje, onbereikbaar voor de gewone sterveling. Tijdens de coronacrisis bleef het niet bij het bespreken van alledaagse beslommeringen en ontstonden complete evenementen. In sommige vriendengroepen werden hele quizzen georganiseerd en van dat online vermaak werd geen afscheid genomen toen iedereen elkaar weer kon opzoeken. Ook omdat een avond van huis uit samenzijn makkelijker is, en sneller geregeld dan een feestje. Computer aan, drankje en hapje erbij en klaar.

Sociale mediarellen en -ruzietjes

Al voor 2020 waren velen een beetje klaar met sociale media. De overdaad aan reclame, zogenaamde vrienden die aandacht opeisten, pushberichten, het gekrakeel over wat dan ook, het leidde zelfs tot burn-outklachten. In de lockdowns grepen we echter weer massaal naar Facebook om langs ontelbare selfies met coronakapsels te scrollen, te zien hoe blij de buurman was met zijn nieuwe hogedrukspuit en ons te mengen in volstrekt nutteloze discussies. De tv draaide gewoon door, dus niet alleen het al dan niet vaccineren zorgde voor een digitale burgeroorlog. De ene BN'er-rel na de andere passeerde de revue in het opiniecircus dat Twitter heet. En nooit had (en heeft) iemand eens géén mening. Wat dat betreft zijn we terug bij af.

Duurzaam met data?

Zoek een willekeurig bedrijf op en er staat een kopje 'duurzaam ondernemen' op de betreffende website. Het is een fascinerende tegenstelling: niet alleen is duurzaamheid een marketingtechnisch stokpaardje geworden (met de planeet als lachende derde, dat gelukkig wel), maar vooral het gegeven dat het online bestaan de nodige data vreet, die in energievretende centrales opgeslagen wordt. Het geroep dat fysieke bladen en kranten moeten verdwijnen omwille van het milieu, snijdt dus - leuke uitdrukking in dit geval - geen hout. Waar we niet meer in de file stonden, is het vervuilen ironischer wijs gewoon doorgegaan door ons online bestaan.