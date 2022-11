Zo hou je je kroost ver weg van de iPad

Bovenin de top 10 met sporten die kinderen aanspreken, ook zonder toernooien in dubieuze contreien, staat voetbal. Na een middag pingels nemen, balletje hooghouden, een klassiek partijtje vijf tegen vijf op een Johan Cruijff court of welke andere oefenvorm dan ook is je kind echt te moe om zijn vaste halve uurtje schermtijd op te eisen. Doet het dat wel, dan wordt er steevast gezocht naar voorbeelden zoals Cristiano, Frenkie of Hakim en is dat halve uurtje ook beter besteed - want inspirerend. En zelf raak je ook weer eens een bal aan.

Bezig met dieren

Het dierenrijk fascineert kinderen mateloos. Over een dagje dierentuin verschillen de meningen: de een vindt het zielig, de ander ziet de moedige poging om soorten in stand te houden alsmede het educatieve aspect: "Kijk, als die condor zijn vleugels spreidt, is hij breder dan papa's Nissan!" Een eigen huisdier vormt voor iedereen in huis fijne afleiding: kijk op puppyopvoeden.nl voor meer informatie over wat erbij komt kijken. Ook een kijkje in de wereld waar de biefstuk nou eigenlijk vandaan komt, en hoe dat gaat, is leerzaam en bovendien wel zo eerlijk.

Onze onverwoestbare bouwsteentjes

De welbekende bouwsteentjes met de al even beroemde nopjes zijn al bijna antiek. Tijdloos vermaak dus, ook voor menig volwassene: een enkeling schrijft zichzelf vroeg of laat in voor LEGO Masters. Schaf een paar dozen aan en binnen de kortste keren lig je op de grond, mee te bouwen aan de Death Star, de Millennium Falcon of het ruimtestation dat je ooit in die goeie ouwe jaren '80 kocht. Hier kan geen dansje tegenop.

Music, little maestro!

Leer een paar akkoorden en je kunt muziek maken, zo slim redeneerden ook Bob Marley en Kurt Cobain. Of je het nu zelf ooit hebt gedaan of niet: muziek maken werkt nog net even rustgevender dan ernaar luisteren. Scoor een tweedehands gitaar op Marktplaats, zoek de tabs van je favoriete nummers op (deze staan heel simpel afgebeeld) en niet veel later hebben jij en kindlief niet alleen figuurlijk een band. Leuk om te weten: veel kinderen zoeken tegenwoordig naar fysieke geluidsdragers van helden uit het verleden, ook die van jou.

Kokkerellen

Die lage drempel is eveneens van toepassing op het bereiden van eten. Het hoeft geen hogere wiskunde te zijn, kijk naar MasterChef Junior. Met name de bij veel kinderen favoriete Italiaanse keuken bestaat uit weinig ingrediënten en makkelijke bereidingswijzen. Een regenachtige zondagmiddag leent zich prima voor het samen in elkaar draaien van pizzadeeg, verse pasta en uitmuntende sauzen. Je slaat diverse vliegen in een klap, want mocht je een keer geen zin hebben om te koken, dan zet je de jonge chef gewoon aan het werk. Een kind kan de was doen, zou je bijna zeggen - maar dat is weer een andere hobby.