Beste Thierry Baudet,

Verdomme, zeg. Stond ik net op het punt die FvD-app te downloaden. Hartstikke handig leek me die. Op jullie congres had je je afgelopen weekend verkleed als Steve Jobs, een leuke knipoog naar een andere uitvinder. Je vertelde daar dat er vijfhonderd bedrijven in die app staan, allemaal gerund door FvD’ers. Je had zelf al een stukadoor en een verhuizer gevonden via de app, en zelfs gordijnen! Ideaal. Ik lees De Ondergang van het Avondland ook het liefst met mijn bruine gordijnen gesloten. En stukadoors in Nederland hebben het zo druk dat je al blij mag zijn dat ze komen opdagen, dus liever een stukende wappie aan mijn wanden dan helemaal niemand. Bovendien zijn het vast goede ondernemers, die FvD’ers. Kijk maar eens hoe snel al die Statenleden weer opstapten – iedereen weet dat flexibiliteit een belangrijke eigenschap is voor ondernemers.

En dan komt er ook nog een datingfunctie in de app! FvDating – goed bedacht, beter ook dan mijn eigen voorstel AntisemiTinder. Lekker daten met Arische vrouwtjes: ik zou er meteen voor tekenen. Ik had zelfs al een FvDateprofielnaam voor mezelf bedacht: Gregor. Naar de hoofdpersonage uit jouw roman Voorwaardelijke liefde. Of misschien toch Philippe, uit je roman Van elk waarheen bevrijd. Die uit jouw onvergetelijke romanzin: ‘Na het klaarkomen ging Philippe op de rand van het bed zitten.’ Leek me wel grappig; bij de eerste date met mijn eigen Raisa meteen op de rand van het bed gaan zitten, en dan kijken of ze de literaire verwijzing herkent.

Al bood ook je personage Gregor voldoende gespreksstof. ‘Marie zou me geen kwaad meer doen, het boze wezen in haar was eindelijk verslagen: de demon die via haar clitoris bezit van haar had genomen moest op zoek naar een andere drager.’ Ook al zo fijn aan FvDating: een minimale kans op een vrouw van wie een demon via haar clitoris bezit heeft genomen.

Maar helaas. Het gaat allemaal niet door. Want je app blijkt lek. De partij die altijd waarschuwt dat onze overheid niet maalt om onze privacy en alleen maar uit is op onze persoonlijke gegevens voor hun duistere agenda (WEF, reptielen, et cetera) blijkt een app te hebben gebouwd waar álle privégegevens van álle FvD-leden uit lekten.

En niet alleen van FvD-leden, ook van alle allang vertrokken éx-leden, die inmiddels eigen partijen hebben, zoals Otten, Nanninga en Van Haga. Die hadden niet eens meer in de app mogen staan, maar liggen nu met hun adres, telefoonnummer en bankgegevens op straat vanwege hun verleden. Wat dan weer heel grappig is voor mensen die principieel tegen excuses zijn voor slavernij, of welk verleden dan ook. Dan draag je het inderdaad altijd met je mee, of ligt het zelfs op straat. Al kan ik me voorstellen dat de app voor Van Haga wel handig is: eindelijk wat klusjesmannen voor al zijn pandjes, met wat geluk hooggekwalificeerd én laaggevaccineerd.