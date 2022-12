Zakelijk of privé beleggen als zzp’er: wat is het verschil?

Waarom beleggen als zzp’er?

Beleggen is allang niet meer voor oude mannen in stoffige pakken. Steeds meer mensen kiezen voor deze manier van investeren, ook onder zzp’ers is dit het geval. Uit onderzoek van Knab blijkt namelijk dat momenteel 38% van de zelfstandig ondernemers een beleggingsrekening heeft.

Als zzp’er doe je er goed aan om een financiële buffer op te bouwen. Je loopt namelijk veel meer risico dan iemand in loondienst. Ook wil je natuurlijk een lekker centje sparen voor later, wanneer je met pensioen gaat. Zo’n reserve kan je opbouwen door te gaan beleggen. Ondanks de risico’s, biedt beleggen namelijk de mogelijkheid om je vermogen sneller te laten groeien.

Zakelijk of privé beleggen: dit zijn de verschillen

Je kunt als zzp’er op twee manieren beleggen, namelijk zakelijk en privé. Het verschil tussen beide: privé doe je met je privévermogen en zakelijk beleggen doe je met zakelijk vermogen. Maar als zzp’er is die grens soms lastig te bepalen, want waar eindigt je zakelijk vermogen en waar begint je privévermogen eigenlijk? In het kort: dat hangt af van de functie van het geld binnen je onderneming.

Wanneer je het geld binnen je onderneming binnen een jaar nodig hebt, bijvoorbeeld voor een investering, wordt het ‘tijdelijk overtollige liquide middelen’ genoemd. Dit geld mag je alleen zakelijk beleggen. Beschik je als zzp’er over geld dat geen directe functie meer heeft in je onderneming? Dan spreken we over ‘blijvend overtollige liquide middelen’. Dit maak je over naar je privévermogen en kun je dus ook privé beleggen.

Privé beleggen meest logische optie voor meeste zzp’ers

Maar wat is eigenlijk de meest verstandige keuze voor zzp’ers? Vaak is dat privé beleggen. Beleggen doe je namelijk vaak voor later, met geld dat je niet op korte termijn nodig hebt. Het geld dat je binnen een jaar nodig hebt voor je onderneming kun je beter op een flexibele spaarrekening zetten.

Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ben jij bijvoorbeeld een professioneel day trader? Dan valt beleggen onder je dagelijkse werkzaamheden en kan zakelijk beleggen juist interessant voor je zijn.

Vraag altijd aan jouw financieel adviseur of en welke vorm van beleggen een goede optie voor je is. Zo kun je een goed geïnformeerde keuze maken. Wees je ook altijd bewust van de risico’s van beleggen. Je geld kan namelijk meer, maar ook minder waard worden. Dit artikel is daarom niet bedoeld als een persoonlijk advies om te gaan beleggen.

Waar als zzp’er beleggen

Zzp’ers met een eenmanszaak kunnen privé beleggen bij Knab. Zo kun je makkelijk geld opzijzetten voor later, ook als je nog geen ervaring hebt met beleggen. Experts beleggen jouw geld dan op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier. Je hebt er dan haast geen omkijken naar. Hierdoor heb jij meer tijd om lekker te ondernemen!

Dit artikel is in samenwerking met Knab tot stand gekomen.