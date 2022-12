Wanneer kun jij je werkgever aansprakelijk stellen als jij niet de juiste werkkleding hebt?

Het is een stuk makkelijker wanneer je vanuit je werk verplicht bent bepaalde kleding te dragen zoals werkjassen of een helm. Het kan bijvoorbeeld gaan om bedrijfskleding voor herkenning of eenheid, of veiligheidskleding om veilig te kunnen werken en de gezondheid van werknemers te waarborgen. In het laatste geval is de werkgever vaak verplicht de werkkleding beschikbaar te maken voor werknemers. Maar wat als de werkgever dit niet doet en je hebt bijvoorbeeld een ongeval op werk? Lees snel verder hoe dat zit.

Zorgplicht van de werkgever

Een werkgever moet ervoor zorgen dat jij als werknemer je werk veilig kan uitvoeren. Bij fysieke en meer risicovolle beroepen betekent dit dus ook dat je goed beschermd moet zijn door bijvoorbeeld het dragen van bepaalde kleding. De verantwoordelijkheid van de werkgever om jou je werk veilig te kunnen laten uitvoeren, heet de zorgplicht van de werkgever. Hieronder valt onder andere het dragen van goede veilige kleding. Om hier geen misverstanden over te krijgen wordt het beschikbaar stellen van verplichte werkkleding meestal opgenomen in het arbeidscontract. Zo is voor beide partijen duidelijk wie de werkkleding beschikbaar moet stellen en dat het verplicht is om deze werkkleding te dragen tijdens het uitvoeren van het werk. Vaak moet de werkgever zorgen voor deze kleding, tenzij het anders staat vermeld in het arbeidscontract. Het kan ook zijn dat het in een bepaalde bedrijftak gebruikelijk is om als werknemer zelf zorg te dragen voor de juiste kleding.

Aansprakelijkheid

In het geval van een bedrijfsongeluk kan het dragen van werkkleding een belangrijk onderdeel zijn in de vraag wie er verantwoordelijk en aansprakelijk is. Heb jij als werknemer bijvoorbeeld niet de juiste kleding aan op het moment van het ongeval terwijl dit wel verplicht is, dan is de kans groot dat je hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Maar wat als je niet de juiste werkkleding aan hebt omdat je werkgever geen juiste werkkleding, zoals werkbroeken of een bepaald hesje, beschikbaar heeft gesteld? Dan is de kans groot dat je als werknemer recht hebt op een letselschadevergoeding.