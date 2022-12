De 5 beste tips voor het kiezen van een online casino om veilig te spelen

Welk casino de beste keuze is voor iemands behoeften hangt af van verschillende factoren. Hier zijn de beste tips om de juiste beslissing te nemen voor het spelen in een online casino.

Kies alleen gerenommeerde en gelicentieerde casino's

Hoewel sinds 01 april 2021 het Verdrag van de bevoegde Kansspelautoriteit van kracht is, mogen online casino's in Nederland officieel pas op 1 oktober 2021 actief zijn. Sindsdien hebben zij een vergunning van de KSA kunnen krijgen. Dit is op het eerste gezicht herkenbaar aan het logo dat direct op de website staat. Wie erop klikt, wordt automatisch doorgestuurd naar de website van de KSA en kan de echtheid van het zegel controleren.

Bij het kiezen van een geschikt online casino is juist zo’n licentie doorslaggevend. Er zijn nog steeds oneerlijke aanbieders in de sector die geen enkele vergunning hebben. Zij zijn het gevaarlijkst, omdat zij aan geen enkele staatscontrole onderworpen zijn. Er zijn echter ook gerenommeerde online casino's die op de markt zijn zonder vergunning. Zij kiezen er bewust voor de vergunning niet aan te vragen omdat de belangrijkste kansspelmarkt buiten Nederland ligt.

Spelers kunnen ze niettemin raadplegen via het web. Dit is eigenlijk niet legaal, maar de verantwoordelijkheid ligt niet bij de speler. Niet de speler wordt gestraft voor overtredingen, maar het casino. Het is aan de exploitant om ervoor te zorgen dat alleen gokkers uit goedgekeurde regio's zich kunnen registreren. Soms zijn buitenlandse online gokhuizen niet toegankelijk in Nederland. Met een VPN kan zo'n blokkade worden omzeild.

Informatie over het thema gokverslaving moet beschikbaar zijn

Elk online casino moet zich richten op de bescherming van spelers en passende informatie verstrekken. Dit is ook verankerd in de wetgeving van Nederland. Er moet informatie op de website staan over dat gokken kan leiden tot verslaving, want alle spelers moeten zich bewust zijn van dit probleem. Ook moet een mogelijkheid tot zelfexclusie worden aangeboden aan casinogebruikers om een beschermingsoptie te hebben in geval van nood. Wie erop klikt, moet zichzelf voor een bepaalde periode automatisch kunnen uitsluiten van gokken.

Reclamebeloften die zelfs verslaafde spelers aanmoedigen om steeds weer een nieuwe ronde te spelen, moeten als dubieus worden beschouwd. Elke casino-exploitant weet dat inzet ook verloren kan gaan. Dit moet duidelijk worden gecommuniceerd, want dit getuigt van transparantie en billijkheid.

Goede bonusaanbiedingen onderscheiden een digitaal casino

Moderne online casino's hebben een beslissend voordeel ten opzichte van lokale aanbiedingen. Zij bieden aantrekkelijke bonusaanbiedingen aan nieuwe en bestaande klanten om hen aan te moedigen zich in te schrijven. Hier is het de moeite waard om twee keer te kijken. Een hoge bonus betekent niet automatisch een voordeel voor de speler. Het is belangrijker dat de bonusvoorwaarden aansluiten bij de eigen behoeften.

Voordat een bonus kan worden omgezet in echt geld en kan worden uitbetaald, moet deze X keer worden ingezet op de gokkast of speeltafel. Alleen als de bonusvoorwaarden eerlijk zijn, is de omzetting realistisch mogelijk. Als de opgegeven periode te kort is of er strenge beperkingen zijn met betrekking tot de vrijgegeven slots, is een bonus niet aantrekkelijk.

Het is ook belangrijk dat bonussen niet alleen aan nieuwe klanten worden gegeven. Vaste klanten laten vaak elke maand geld achter in het casino. Het is een teken van klantvriendelijkheid als zij ook af en toe een bonus krijgen. Of het nu gaat om gratis spins in het weekend of een stortingsbonus kan door het casino zelf worden bepaald. Moderne en gerenommeerde online casino's besteden altijd aandacht aan een evenwichtige selectie.

Stortingen en opnames op verschillende manieren mogelijk

Een belangrijk thema omtrent het online casino zijn stortingen en opnames. In principe is het belangrijk dat elke betaling wordt versleuteld. Het helpt ook als er anonieme betalingsmethoden beschikbaar zijn. Niet elke casinogokker wil zijn creditcardgegevens geven, sommigen stellen anonimiteit op prijs zoals bij cryptocurrencies, Paypal, betalingsvouchers of digitale portemonnees.

Wat de opnamevoorwaarden betreft, is het belangrijk dat er geen beperkingen zijn voor het bedrag. Sommige casino's bieden slechts een beperkte uitbetaling per maand. Dat is

vervelend, want degenen die gewonnen hebben zijn blij met het geld op hun rekening. Bovendien is het bepalend of alle stortingsmethoden ook voor de uitbetaling mogen worden gebruikt.

De uitbetalingsperiode speelt de eerste keer slechts een kleine rol. Aangezien de online casino's in Nederland hun klanten moeten verifiëren, kan de eerste transactie iets langer duren. Na de eerste keer mag een uitbetaling nooit langer duren dan maximaal twee dagen

Vergelijkingen op objectieve testplatforms zijn nuttig

Elke casino-exploitant adverteert zijn eigen aanbod als het beste op de markt. Gokkers merken pas of dit echt zo is als ze ingelogd zijn. Objectieve testplatforms die individuele casino's onder de loep nemen zijn nuttig. Hier worden alle relevante onderwerpen zoals spelkeuze, storting en uitbetaling, ernst, licentie en naamsbekendheid bekeken. Alleen in de synopsis van alle punten ontstaat een beoordeling, die duidelijk de voorkeur verdient boven subjectieve klantenbeoordelingen.

De mening van de klant kan ook doorslaggevend zijn, maar het gebrek aan objectiviteit is hier het probleem. Als een klant een groot bedrag wint, schildert hij het casino beter af dan het is. Als een speler daarentegen pech heeft, devalueert hij het casino, ook al is het eigenlijk van goede kwaliteit. Klantervaringen zijn echter nuttig voor onderwerpen als uitbetalingen. Hoe snel komt het geld aan? Welke opnamemethoden worden aangeboden? Belangrijke vragen waar antwoorden voor zijn.

Conclusie: serieus gokken kan ook in Nederland

In heel Europa besluiten steeds meer regeringen virtueel gokken te legitimeren. Aangenomen wordt dat er in de toekomst Europese regelgeving komt. Dit zou een groot voordeel hebben, want dan zouden casino's met een Duitse licentie ook in Nederland gebruikt kunnen worden en lokale casino's in Italië, Spanje of een ander Europees land. Zolang dat niet gebeurt, is er nog steeds sprake van een lappendeken in heel Europa.

Nederland heeft het goede voorbeeld gegeven en doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de bevolking. Gokken kan tot verslaving leiden, maar alcohol ook. Het is van cruciaal belang om verantwoord met de kwestie om te gaan en gebruik te maken van een gerenommeerd online casino om ten volle van de entertainment te kunnen genieten.

Alleen dubieuze aanbieders buiten het verslavingsprobleem uit en beloven hun klanten de maan. Houd in dat geval afstand; een gerenommeerd casino informeert en handelt transparant.

