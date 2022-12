Monique Sluyter: 'Rose Bertram moest veel schone schijn ophouden'

Wat is Rose Bertram veel in het nieuws de laatste tijd. Gaat het wel goed met haar?

Het is duidelijk dat er van alles aan de hand is in het leventje van de prachtige Vlaamse dame. Als kind van drugsverslaafde ouders – haar moeder zit nog steeds non-stop aan de teringzooi – was haar jeugd voortdurend onrustig. Ze nam deels de zorg voor haar halfzusje op zich, omdat haar moeder er niet voor hen kon zijn. Meer dan eens werd Bertram uit huis geplaatst, wat voor donkere en verdrietige perioden zorgde. Inmiddels heeft ze zich aardig herpakt. Met haar petieterige lijfje schittert ze voor haar 850.000 volgers geregeld halfbloot op Instagram. Vele honderdduizenden verlekkerde kerels zaten kwijlend op de bank toen ze eerder dit jaar te zien was in Expeditie Robinson. Overigens ging Bertram hier naar verluidt op eigen sexpeditie in de bosjes met mededeelnemer Thijs Boermans.

Oei, dat zal tegen het zere been zijn geweest van Gregory van der Wiel?

Valt mee, want na acht jaar zijn de twee dit voorjaar uit elkaar gegaan. De oud-voetballer heeft twee dochters met de Belgische beauty, maar kon haar zelfs met zijn vergaarde voetbalmiljoenen niet bij zich houden. Nou was het daar ook niet altijd even gezellig, want met Van der Wiels angst- en paniekaanvallen waande Bertram zich van tijd tot tijd in een spookhuis. In Grazia’s Winterboek vertelt Bertram dat het ondanks alles best goed met haar gaat: ‘Er is de afgelopen tijd veel veranderd in mijn leven, maar ik ben happy met waar ik nu sta. Mentaal gezien heb ik niet de beste periode achter de rug, maar ik merk dat ik steeds sterker word nu ik op mezelf ben en over mijn eigen leven kan beslissen.’ Die eigen beslissingen leidden Bertram onder meer naar het liefdesnestje van de Franse voetballer Kylian Mbappé, die haar gewillig zijn kunstjes vertoonde.

Wat vindt Rose Bertram van zichzelf?

‘Een groot deel van mijn leven is mooi, glamorous en gepolijst, maar een ander deel is donker en rauw.’

Wat vinden wij van Rose Bertram?

Rozen verwelken en schepen vergaan, maar deze Rose zouden wij nooit laten gaan.

Wat vinden anderen van Rose Bertram?

MONIQUE SLUYTER - ex-playmate & eigenaar modellenbureau

‘Een langdurige relatie die op z’n eind is gelopen, ouders die beiden een achtergrond met drugsverslaving hebben, de zorg die ze op zich nam voor haar zusjes; niet alles in haar ogenschijnlijk mooie modellenleventje was wat het leek. Ze moest veel schone schijn ophouden en dat is een bekend fenomeen bij veel modellen. De aandacht die ze van haar ouders niet heeft gehad en een best wel teleurstellende achtergrond zorgen voor extra veel bewijsdrang bij jonge meiden die als model beginnen. Mentaal hebben ze maar weinig meegekregen om iets van hun leven te maken; het enige wat ze hebben, zijn vaak hun looks. Die tellen in hun voordeel en dus gaan ze er op dat gebied keihard voor. Bertram had al heel jong de gave dat ze er zo fantastisch uitzag, maar nu ziet ze in dat ze ook vanbinnen haar buitentkant moet weerspiegelen. Dat wil ze nu met een documentaire doorgeven aan andere vrouwen.’

DENNIS SCHOUTEN - presentator Roddelpraat

‘Ik vind haar iets te ordinair, ik val op meisjes met een iets lievere uitstraling. Ze gebruikt te veel make-up en showt te graag haar lichaam op internet, ik hou daar niet van. Ze is mooi, maar niet mijn type. Als ik wakker word en ze staat naakt voor me? Nou, als ik wakker word, is mijn libido heel laag. Stel ik ben stomdronken, loop naar huis en kom haar tegen: zeg nooit nooit. Maar ze is niet iemand die ik zelf zou aanspreken. Of ik weer vrijgezel ben? Ja, dat klopt. Wat dat betreft, zou er dus geen probleem zijn om met Rose de koffer in te duiken. Maar dat was mede de reden van mijn recente relatiebreuk: ik liet me daar sowieso niet door tegenhouden...’

SHARON PIEKSMA - Miss Nederland 2019

‘Ik volg Rose al best een tijdje, al uit de periode voordat ze kindjes kreeg. Ik vind haar superknap en heb veel respect voor wat ze doet. Wat iemand mooi maakt, is uitstraling. Ze is supercute en heeft een mooie lach die veel liefde en schattigheid uitstraalt. Daarnaast heeft ze een grote gunfactor, als je naar haar kijkt, denk je: dat is nou echt een leuke meid. Ik snap wel dat ze een groot model is geworden. Ze blijft positief, hoewel ze door heftige dingen in haar leven is gegaan. Ik denk zelfs dat haar achtergrond meespeelt in haar succes, ze weet goed met mensen om te gaan en zet tegenslagen om in kracht om haar licht te laten schijnen.’

CHATILLA VAN GRINSVEN mededeelnemer - ­Expeditie Robinson

‘Tijdens Expeditie Robinson heb ik Rose nauwelijks meegemaakt op het eiland, maar wel een gezellige paar dagen samen met andere meiden meegemaakt in het hotel bij aankomst in Maleisië. En op een fotoshoot voorafgaand aan het avontuur; toen heb ik Rose gevraagd om een modellenpose te striken, en te laten zien wat ze in huis heeft, met een knipoog. Ze deed haar rechterarm bij haar heup, draaide haar heup wat naar links, kin wat naar achteren en een zwoele blik: dat allemaal in één tel. Ze kan absoluut met de camera spelen. Ze heeft een knap koppie met mooie ogen, ze is natuurlijk niet voor niets model. Haar moeder heeft roots uit Portugal, Angola en Senegal, dus ze heeft allerlei invloeden in haar fantastisch mooie mix. Haar glimlach vind ik het mooist.

Als ze lacht, dan straalt ze. Ze is iets kleiner dan gewoonlijk in de modellenwereld, maar ze heeft toch de kans gecreëerd om aan de slag te gaan. Dat vind ik gaaf.’

CAROLA klantenservice - Fleurop Nederland

‘Of wij door veel mensen worden gebeld die als voornaam een bloem hebben? Nee, daar hebben wij niet dagelijks mee te maken. We geven ook geen advies over bloemenvoornamen, we concentreren ons voornamelijk op bloemen. Vind je het goed dat ik weer aan het werk ga?’